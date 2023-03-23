Китай стал соавтором проекта резолюции России по «Северным потокам»

В ООН 27 марта пройдет голосованию по предложенному Россией проекту резолюции о расследовании взрывов на «Северных потоках». Документ составлен при участии Пекина, убраны все «противоречивые моменты», заявил Полянский

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Китай является соавтором российского проекта резолюции ООН о проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», и могут появиться новые соавторы, заявил в телеграм-канале заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы добросовестно в течение месяца провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров», — написал дипломат.

По мнению Полянского, западные государства составлением документа вместе с Россией не занимались, аргументируя это тем, что доверяют уже ведущемуся расследованию Германии, Дании и Швеции. Но власти России не доверяют этому следствию, подчеркнул он.

О составлении резолюции Полянский рассказал впервые в феврале, дипломат тогда сообщил о намерении российской стороны требовать проведения независимого международного расследования подрыва «Северного потока».

Незадолго до этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждал, что взрыв устроили американские водолазы при посредничестве Норвегии. Его слова опровергли в Белом доме, ЦРУ и Пентагоне США, назвав ложью. Позднее источники The New York Times рассказали о возможной причастности к диверсии проукраинской группировки, но в Киеве такой вариант исключили, а Кремль назвал статью скоординированным вбросом.

Проект резолюции так и не был принят, в Кремле при этом посчитали, что Москва смогла привлечь внимание к «необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования» инцидента и увидела желание западных государств «не зацикливаться на этом вопросе, постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок». Представитель российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия такого развития событий не допустит.



