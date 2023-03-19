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Президент Финляндии не увидел риска по вступлению Швеции в НАТО

Президент Финляндии Ниинистё не увидел риска для Швеции по вступлению в НАТО

Шансы Швеции вступить в НАТО не уменьшатся, если Финляндия вступит в альянс раньше. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью SVT.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции (14 мая). По его словам, парламент уже начал процесс ратификации договора. При этом переговоры по ратификации заявки Швеции продолжатся, так как Швеция выполнила не все условия.

Саули Ниинистё отметил, что на вступление в НАТО Финляндии «в самом оптимистичном случае» может потребоваться несколько недель. Он также выразил надежду, что присоединение Швеции к альянсу не займет много времени.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае прошлого года. Соглашение на вступление в альянс должны дать все 30 стран, входящие в блок. Кроме Турции проголосовать должна также Венгрия.

В январе 2022 года в Стокгольме прошла акция против членства Швеции в альянсе, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран. После этого Эрдоган попросил Швецию не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. По его словам, те, «кто устроил такой позор» перед посольством Турции, не могут ждать одобрения на вступление в альянс со стороны Анкары.

Теги
Финляндия Саули Ниинистё Швеция НАТО
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