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Кремль заявил об отсутствии угрозы Финляндии и Швеции от России

Песков о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: Россия не угрожает этим странам
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россия не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО и сама не угрожает им, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран. Ибо у нас нет никаких споров с этими странами — это раз. И эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать «анти-Россией». Они не представляли для нас угрозы — соответственно, никакой угрозы не исходило для них», — сказал Песков в ответ на вопрос, беспокоится ли Кремль по поводу предстоящего одобрения Турцией заявки Финляндии в НАТО.

У Анкары как у члена Североатлантического альянса есть «своя линия» и «свои внутринатовские проблемы», которые она решает, добавил представитель президента.

Парламент Турции, «весьма вероятно», ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до середины апреля, писал накануне Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников. С 16 по 17 марта президент Финляндии Саули Ниинистё посетит с рабочим визитом Турцию. В Стамбуле он встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит в том числе членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО одновременно весной прошлого года, связав это решение с началом российской военной операции на территории Украины. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех стран НАТО, его пока не дали Турция и Венгрия. В ноябре 2022 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт «обязательно поддержит» вступление обеих стран в альянс. Однако в начале марта этого года председатель парламента Ласло Кевер рассказал о неоднородности мнений по этому вопросу среди политических партий.

Что касается Турции, ее ключевым требованием стала выдача граждан, которых Анкара считает террористами (прежде всего речь идет о членах Рабочей партии Курдистана). Власти Турции отмечали, что не имеют претензий к заявке Финляндии, но к Швеции есть вопросы из-за пособничества «терроризму». Ситуация усложнилась после того, как у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, из-за этого Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки.

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