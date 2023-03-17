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Парламент Турции начал ратификацию договора о вступлении Финляндии в НАТО

Эрдоган: парламент Турции начал процесс ратификации договора о вступлении Финляндии в НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё
Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё (Фото: пресс-служба президента Турции / Reuters)

Анкара ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции (14 мая), парламент уже начал процесс ратификации договора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, передает CNN Türk.

По словам Эрдогана, членство Финляндии еще больше укрепит НАТО и сыграет важную роль в «поддержании глобальной безопасности и стабильности».

Что касается ратификации заявки Швеции, турецкий президент сообщил, что переговоры по этому вопросу продолжатся, однако развитие ситуации связано с действиями Стокгольма.

«У нас нет другого подхода к Швеции, но Швеция приняла террористов (сторонников Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. — РБК). Мы дали список из примерно 120 террористов и сказали, дайте нам этих террористов. Конечно, господин премьер-министр хороший человек, но они не дали нам этих террористов», — сказал Эрдоган.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в прошлом мае. Их вступление в альянс должны согласовать все государства-члены блока. Кроме Турции, проголосовать должна также Венгрия.

Лидер правящей партии венгерского парламента Fidesz Мате Кочиш сообщил, что голосование по членству Финляндии пройдет 27 марта и заявка будет одобрена единогласно. «По вопросу Швеции парламентская группа примет решение позднее», — приводит его слова Reuters. Ранее заседания по заявкам Хельсинки и Стокгольма в Будапеште не раз переносили, оно было назначено на 20 марта.

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Изначально Финляндия и Швеция планировали вступить в НАТО вместе. Но в конце января процесс вступления Швеции был приостановлен после отказа в одобрении ее заявки Эрдоганом в связи с сожжением Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме.

В Кремле говорили, что Москва не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО и в свою очередь не представляет угрозы для них.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Саули Ниинистё Финляндия НАТО
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