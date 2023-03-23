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Главный оппонент Трампа отказался от своих слов про Украину после критики

Конкурент Трампа Десантис отказался от слов «территориальный конфликт» про Украину
Рон Десантис заявил, что военная операция России была ошибкой, однако Россия контролирует Донбасс, где идут тяжелые бои. Ранее его слова, что боевые действия на Украине не являются национальным интересом США, вызвали критику
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Рон Десантис (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Губернатор штата Флорида Рон Десантис (республиканская партия) заявил, что его слова о «территориальном споре», которыми он охарактеризовал конфликт на Украине, были неправильно восприняты, он считает военную операцию России ошибочной. Об этом губернатор и основной потенциальный соперник Дональда Трампа в выдвижении от республиканцев сказал в интервью Пирсу Моргану, его слова приводит The New York Post.

«Я думаю, это было воспринято превратно», — сказал Десантис, назвав действия России «ошибкой».

Как пояснил губернатор, он имел в виду то, что Донбасс и Крым находятся под контролем России. «Я не думаю, что это законно, но  это так. Там много этнических русских. Там идут сложные боевые действия, и это то, что я имел в виду, а не то, что Россия имеет право на это», — сказал республиканец.

Десантис добавил, что если бы мог по щелчку пальцев отдать Украине эти территории, он бы сделал это. «Но реальность такова, что вовлеченность Америки в эскалацию с точки зрения увеличения поставок оружия и сухопутных войск, была бы ошибочной», — сказал он.

13 марта Десантис, отвечая на вопросы ведущего Fox News Такера Карлсона, раскритиковал поддержку Украины администрацией президента США Джо Байдена, отметив, что боевые действия там не являются жизненно важным национальным интересом Соединенных Штатов. «Территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число», — сказал Десантис. Его слова раскритиковали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио.

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Эксперты Bloomberg называют Десантиса основным потенциальным соперником экс-президента США Дональда Трампа в выдвижении от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Агентство в феврале писало что он готовится баллотироваться на выборах. Сам Трамп также называл Десантиса своим главным конкурентом.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В июне глава государства отмечал, что конечной целью военной операции являются гарантии безопасности для самой России и «освобождение Донбасса».

30 сентября в Кремле были подписаны договоры с властями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении регионов к России. До этого там прошли референдумы, на которых их жители большинством голосов поддержали вхождение в состав страны. Украина и страны Запада итоги не признали, в Москве неоднократно призывали признать «существующие реалии» для урегулирования.

Главный оппонент Трампа отказался от своих слов про Украину после критики
Главный оппонент Трампа отказался от своих слов про Украину после критики

 

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина выборы президента США Республиканская партия Военная операция на Украине Рон Десантис
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