WP сообщила о «гражданской войне» в республиканской партии из-за Украины

Газета отмечает, что все больше лидеров республиканской партии выступают против поддержки Украины в ущерб интересам собственных граждан, в том числе потенциальные кандидаты в президенты Де Сантис и Трамп

Фото: Travis Dove / EPA / ТАСС

Лидеры и избиратели республиканской партии США все более скептически относятся к продолжающейся военной и финансовой помощи Украине, в том числе из-за опасений прямого конфликта с Россией, пишет The Washington Post.

Газета приводит в пример заявление кандидата в губернаторы от Аризоны Кэри Лейк, которая, выступая перед активистами на ежегодной конференции республиканской партии CPAC, раскритиковала «многомиллиардную» помощь Киеву в ущерб интересам собственных граждан. «Мы живем на сумасшедшей планете, где сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну. Это не наша борьба», — заявила она.

WP пишет, что ее позиция была поддержана многими видными членами партии, также выступавшими на CPAC. В то же время группа республиканцев в конгрессе США назвали заявление Лейк маргинальным и выступили за продолжение помощи Киеву, отмечает газета.

Помимо этого, раскол наблюдается и среди избирателей-республиканцев. «Опросы показывают, что они становятся более холодными к продолжению помощи США, поскольку конфликт тянется уже второй год», — говорится в статье.

Газета напоминает, что возможный кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Де Сантис и бывший президент Дональд Трамп также скептически относятся к помощи Украине. Так, Де Сантис в интервью Fox News недавно заявил, что помощь Украине не является «жизненно важным» интересом в сфере безопасности для Соединенных Штатов, назвав конфликт «территориальным спором». Трамп, в свою очередь, призвал президента Джо Байдена заключить мирное соглашение и сказал, что Европа должна вернуть США часть средств, которые они предоставили Украине.

Как указал WP вице-президент Центра обновления Америки (активистская организация Трампа) Дэн Колдуэлл, нынешняя ситуации в партии сродни гражданской войне. «Это продолжающаяся гражданская война, и я думаю, что реалисты и те из нас, кто верит в более сдержанную внешнюю политику, имеют шанс на победу», — заявил он.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы жесткие санкции и заморозили половину ее международных резервов. США отмечали, что санкции необходимы для «принуждения Москвы к миру», и указывали на слабость российской экономики. В Кремле в ответ заявляли, что санкции «вредят тем, кто их вводит», экономика России выдержала все испытания, а цели спецоперации остаются неизменными и будут выполнены.

Помимо этого, США и их союзники продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине. Так, конгресс США уже одобрил выделение Украине военной, экономической, гуманитарной и другой помощи на сумму свыше $113 млрд, напоминает WP.

Ранее о том, что американцы «устали» от конфликта на Украине, сообщала The New York Times в начале марта. Газета привела данные опроса Associated Press — NORC, согласно которому общественная поддержка помощи Украине упала с 60% в мае прошлого года до 48% к настоящему времени, а также данные Pew Research Center, согласно которым доля американцев, считающих, что США слишком много дали Украине, выросла с 7% год назад до 26% в прошлом месяце.

Об опасности появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий ранее предупреждали в том числе бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Польши Матеуш Моравецкий и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В то же время Байден, выступая в Варшаве 21 февраля, исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — отмечал президент США.