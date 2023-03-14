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Трамп назвал сильнейшего конкурента-республиканца на выборах президента

Трамп счел губернатора Флориды сильнейшим конкурентом на выборах от республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего губернатора штата Флорида Рона Десантиса своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета во время полета в Айову, передает Bloomberg.

«Я бы сказал, наверное, да, но никогда не знаешь, что произойдет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.Ситуация, по его мнению, может измениться. «Думаю, особых проблем у нас не будет», — добавил экс-президет.

Трамп объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году в ноябре прошлого года. Его представители подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в голосовании. В конце января Трамп начал предвыборную кампанию.

Десантис пока не объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства. В марте газета Thw Washingtom Post со ссылкой на два источника сообщила, что губернатор говорил об этом в частном порядке.

При этом с начала года губернатор провел несколько публичных мероприятий. В январе он выступил перед полицейскими в Нью-Йорке, пригородах Филадельфии и Чикаго, а также организовал выездное мероприятие для доноров со всей страны в отеле Four Seasons в Палм-Бич (штат Флорида), передает NBC. В марте губернатор начал турне по городам США в поддержку своей книги «Мужество быть свободным».

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год, традиционно они проходят в ноябре, инаугурация избранного президента проходит в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже объявили республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами, уточняет Bloomberg.

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Ранее агентство писало, что Трамп пытается собрать компромат на Десантиса и его и его жену Кейси. Сторонники экс-президента, по его информации, стремятся запятнать губернатора настолько, чтобы это повлияло на его рейтинг и поддержку среди республиканцев. Команда политика попытается представить Десантиса кандидатом от истеблишмента и «республиканцем только по названию», утверждал Bloomberg.

Теги
Дональд Трамп Республиканская партия выборы президента США
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