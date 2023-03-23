Медведев назвал Россию и Украину одной страной «в разных квартирах»

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Украина является частью России, однако в силу геополитических причин Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистам, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

«Мало того, Украина — это вообще часть России. Скажем по-честному: это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», — сказал Медведев.

Ранее Медведев предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich. Это предложение он озвучил в ответ на поручение украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию.

На сайте президента Украины петиция об официальном переименовании России набрала свыше 25 тыс. голосов. Она была создана в ноябре 2022 года.

В обращении предлагается называть Россию Московией, вместо «российский» использовать «московский», а название «Российская Федерация» сменить на «Московская Федерация».