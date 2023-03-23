Подоляк предложил журналистам «заняться планированием операций» ВСУ

Михаил Подоляк призвал «не вестись» на оценки экспертов и публикации в СМИ о возможных сроках контрнаступления ВСУ, заявив, что это произойдет «в определенное время по определенному сценарию»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью каналу 24tv.ua заявил, что не видит смысла комментировать предположения журналистов о планах Вооруженных сил страны, отметив, что «это должно быть сюрпризом для врага». Интервью вышло еще 17 марта, но накануне на него обратил внимание журнал Newsweek.

Так Подоляк отреагировал на статью Politico, в которой говорится со ссылкой на американских чиновников, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае. В материале отмечалось, что у украинских военных есть два возможных варианта: продвинуться «на юг через Херсон в Крым» или двигаться на восток — с северных позиций, а затем на юг.

По словам советника офиса Владимира Зеленского, он не воспринимает такие статьи всерьез. «Может, тогда предложить им непосредственное участие в работе Генштаба Украины и заняться планированием операций?» — задался Подоляк вопросом и призвал «не вестись» на экспертные оценки или публикации в СМИ. Он добавил, что «Украина гораздо креативнее, чем думают журналисты Politico».

Подоляк заявил, что контрнаступление начнется «в определенное время по определенному сценарию». В начале марта он допускал, что это произойдет через два месяца. Как отмечала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, Киев планирует атаку и ожидает оружия от Запада, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что намерения ВСУ хорошо известны российской стороне и «озвучивание планов еще не означает их воплощения в жизнь». Также он предположил, что наступление украинских военных в этом регионе может стать для них фатальным. Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что у Киева нет сил для активных боевых действий в республике.

Минобороны России ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ. Например, 19 марта ведомство заявило о неудачной попытке атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. Украинским силам нанесли огневое поражение мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии.