Рогов: наступление ВСУ в Запорожской области может стать фатальным для Киева

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Наступление в Запорожской области может стать фатальным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самого Киева. Об этом заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — сказал Рогов.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиб на территории региона Киев собрал около 40 тыс. военных. Российские войска готовы к началу украинского наступления, заверил он. Рогов при этом отметил, что для контратаки ВСУ потребуется больше людей.

Украина создает ударную группировку, чтобы начать наступление на подконтрольную российским войскам часть Запорожской области, предупреждал Рогов в начале марта. Ее целью является выход к побережью Азовского моря, считает он. По его словам, основные резервы украинская сторона сосредоточила в Днепропетровской области, однако некоторые подразделения находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

О том, что Киев готовит для наступления, в феврале говорил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Дату готовящегося наступления он назвал тайной.

Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что Киев должен закрепить успехи и провести контрнаступление, писала газета Politico со ссылкой на источники. Вашингтон рекомендует украинскому руководству готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы, так как опасается сокращения помощи европейских стран, утверждало издание.