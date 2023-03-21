Bild назвал возможные направления украинского контрнаступления

Чиновник НАТО заявил, что поставляемое западными странами оружие Киев сможет использовать уже в мае. Минобороны ранее сообщало об отражении атак ВСУ в Запорожской области

Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Украинские военные в мае могут начать контрнаступление, его основным направлением станут Луганская и Запорожская области, пишет Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, который пообщался с иностранными журналистами.

Издание отмечает, что чиновник раскрыл информацию о предполагаемых местах проведения украинского контрнаступления, но «был вынужден быть очень осторожным по соображениям безопасности». По словам собеседника газеты, Россия справедливо полагает, что основное украинское наступление будет проходить в Луганской и Запорожской областях». Его целью будет разрушение сухопутного пути в Крым, отметил чиновник альянса.

В воскресенье, 19 марта, Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. Украинским силам нанесли огневое поражение мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии.

10 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут перейти к контрнаступлению через два месяца. Как отмечала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, Киев планирует атаку и ожидает оружия от Запада, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками». В феврале Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает при общении с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление. Команде Зеленского советуют готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы из опасений, что поддержка европейских стран может стать ограниченной.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских военных в Запорожской области может стать для них фатальным.

ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России после подписания договоров с властями этих регионов, церемония состоялась в Кремле 30 сентября. До этого в регионах прошли референдумы, где большинство жителей поддержали присоединение к России. Президент Владимир Путин отмечал, что задачи военной операции будут выполнены и в новых регионах России будет обеспечена безопасность граждан.