Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
В Белом доме снаряды с обедненным ураном назвали «обычными» Политика, 01:34
Маск оценил состояние банковской системы США фразой «хуже быть не может» Финансы, 01:30
Блинкен заявил о планах назначить сотрудничающего с оппозицией Белоруссии Политика, 01:17
Эксперты объяснили рекомендацию не мочить пробу Манту Общество, 01:00
Чехия решила продлить запрет на выдачу виз россиянам еще на год Политика, 00:37
Какие рекорды Александр Овечкин побил за карьеру в НХЛ Спорт, 00:30
Эрдоган сообщил о планах поговорить с Путиным в ближайшие два-три дня Политика, 00:13
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Росстат оценил, как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей Экономика, 00:00
Аналитики спрогнозировали удвоение объема замещающих бондов на рынке Финансы, 00:00
Эксперты оценили потенциально проблемные долги в банках в ₽700 млрд Финансы, 00:00
В Киеве предложили убрать часть памятника Щорсу, так как «лошадь хорошая» Политика, 22 мар, 23:49
Принц Уильям приехал к британским военным в Польше на границе с Украиной Политика, 22 мар, 23:13
Женщины-военнослужащие рассказали об уничтожении дронов ВСУ в Севастополе Политика, 22 мар, 23:05
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 22 мар, 23:04
Политика ,  
0 

Чехия решила продлить запрет на выдачу виз россиянам еще на год

Правительство Чехии одобрило продление до конца 2024 года запрета на выдачу виз россиянам
Чехия ввела запрет на выдачу виз россиянам в прошлом году. Теперь его продлили до марта 2024-го, добавив новое ограничение: визы не получат даже владельцы двойного гражданства
Прага
Прага (Фото: Piotr Twardysko / ZUMA Press / Global Look Press)

Чехия до конца марта 2024 года продлит действующий запрет на выдачу россиянам и белорусам виз, правительство страны одобрило соответствующее предложение чешского МИДа, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

Такой запрет Чехия ввела сразу после начала российской спецоперации на Украине, в июне прошлого года она продлила действие меры до марта 2023-го. Запрет коснулся как виз, так и ВНЖ. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

Помимо продления запрета, теперь расширены и ограничения: визы не получат россияне и белорусы, даже имеющие другое гражданство.

В феврале Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщил, что только восемь стран из 27, входящих в шенгенскую зону, выдают визы россиянам: это Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Швейцария, Словения и Хорватия. РСТ предупредил, что большинству заявителей визы оформляют либо на срок поездки, либо до полугода, на более длительный срок — «редко и только узкому кругу людей».

В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Это означало повышение визового сбора за шенгенскую визу с €35 до €80. Кроме того, ЕС решил усложнить сам процесс выдачи виз.

Среди рекомендаций консульствам были положения о возможности давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе и туристам; увеличивать время рассмотрения анкет на визы с 15 до 45 дней для более тщательной проверки; требовать предоставления дополнительных документов.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия визы Шенген
Материалы по теме
Россия приостановила безвизовые поездки дипломатов из Венгрии
Политика
В РСТ исключили массовость мошенничества со слотами в визовых центрах
Общество
МИД заявил о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter