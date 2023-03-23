Чехия решила продлить запрет на выдачу виз россиянам еще на год

Чехия ввела запрет на выдачу виз россиянам в прошлом году. Теперь его продлили до марта 2024-го, добавив новое ограничение: визы не получат даже владельцы двойного гражданства

Прага (Фото: Piotr Twardysko / ZUMA Press / Global Look Press)

Чехия до конца марта 2024 года продлит действующий запрет на выдачу россиянам и белорусам виз, правительство страны одобрило соответствующее предложение чешского МИДа, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

Такой запрет Чехия ввела сразу после начала российской спецоперации на Украине, в июне прошлого года она продлила действие меры до марта 2023-го. Запрет коснулся как виз, так и ВНЖ. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.



Помимо продления запрета, теперь расширены и ограничения: визы не получат россияне и белорусы, даже имеющие другое гражданство.

В феврале Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщил, что только восемь стран из 27, входящих в шенгенскую зону, выдают визы россиянам: это Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Швейцария, Словения и Хорватия. РСТ предупредил, что большинству заявителей визы оформляют либо на срок поездки, либо до полугода, на более длительный срок — «редко и только узкому кругу людей».

В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Это означало повышение визового сбора за шенгенскую визу с €35 до €80. Кроме того, ЕС решил усложнить сам процесс выдачи виз.

Среди рекомендаций консульствам были положения о возможности давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе и туристам; увеличивать время рассмотрения анкет на визы с 15 до 45 дней для более тщательной проверки; требовать предоставления дополнительных документов.