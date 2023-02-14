В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на многократный шенген

Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров указал, что из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают лишь восемь, а многократные визы выдают редко и только «узкому кругу людей»

Записаться на подачу документов для оформления шенгенских виз россиянам все еще можно, но рассчитывать на получение многократных виз не стоит, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров.

«Из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на 2-3 года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода», — говорится в сообщении.

По данным РСТ, чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, но записаться на подачу документов в визовый центр этой страны почти невозможно. «Вызвано это тем, что количество слотов для подачи документов ограничено, и их с помощью ботов бронируют компании-посредники для последующей перепродажи желающим оформить визы. С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра», — указали в союзе.

Ранее о том, что мошенники с помощью ботов научились резервировать все свободные слоты на сайте визовых центров, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, цена на рынке за место начинается от 4 тыс. руб. для регионов и от 7,5 тыс. руб. для Москвы и Санкт-Петербурга.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией: сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

Также странам — членам ЕС позволили аннулировать существующие шенгенские визы, которые ранее были выданы российским гражданам, если после проверки выяснится, что их обладатели стали представлять угрозу для безопасности.

До пандемии коронавируса Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали около 4 млн заявлений на получение шенгенской визы, или больше 23% от всех заявок.

В АТОР в середине января сообщали, что консульства стран ЕС после приостановки упрощенного визового режима с Россией прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, а сроки действия виз теперь не зависят от «визовой истории» заявителя.