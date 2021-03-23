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Политика ,  
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Лавров обвинил ЕС в уничтожении отношений с Россией

По мнению министра, Брюссель разрушил инфраструктуру отношений односторонними действиями. Лавров заявил, что если на западном фронте перемен нет, то на Востоке у России «очень интенсивная повестка дня»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была разрушена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал он.

Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, отметил министр. При этом диалог должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов, сообщил он. «Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — указал он.

Также Лавров указал, что Москва и Пекин отвергают «геополитические игры» и односторонние нелегитимные санкции, «к которым все чаще прибегают западные страны».

Лавров заявил о разрушении Евросоюзом всех механизмов сотрудничества
Политика
Сергей Лавров

В начале февраля Лавров говорил, что Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции. По его словам, Россия не хочет оказаться изолированной «от мировой жизни», но должна быть к этому готова. «Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — ответил министр на вопрос о готовности разрыва отношений с ЕС.

Позднее, 15 февраля, Лавров пояснил, что речь идет об отношениях с Евросоюзом как организацией, а не с отдельными европейскими странами. «Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения», — сказал Лавров.

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Отношения же с Европейским союзом как организацией были разрушены еще в 2014 году по инициативе Брюсселя, указал министр. Тогда были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, более 20 секторальных диалогов, ежегодные встречи российского министра иностранных дел с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам, уточнил он. По словам Лаврова, сохранились только спорадические контакты, среди которых обсуждение международных вопросов, например, ситуации в Сирии или вокруг иранской ядерной программы или поставок российских углеводородов.

В ЕС подтвердили планы расширить санкции из-за нарушений прав человека
Политика
Жозеп Боррель

В начале марта ЕС ввел персональные санкции из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Ограничения ввели по новому глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека, который в ЕС утвердили в начале декабря. Его фигурантам запрещают въезд в Евросоюз и доступ к его финансовой системе.

22 марта верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза намерены утвердить расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран сообщил, что министры уже утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России, Китая и Ливии, причастных, по их мнению, к нарушению прав человека.

Автор
Анастасия Батманова
Сергей Лавров Европейский Союз
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