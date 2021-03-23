Лавров обвинил ЕС в уничтожении отношений с Россией

По мнению министра, Брюссель разрушил инфраструктуру отношений односторонними действиями. Лавров заявил, что если на западном фронте перемен нет, то на Востоке у России «очень интенсивная повестка дня»

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была разрушена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал он.

Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, отметил министр. При этом диалог должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов, сообщил он. «Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — указал он.

Также Лавров указал, что Москва и Пекин отвергают «геополитические игры» и односторонние нелегитимные санкции, «к которым все чаще прибегают западные страны».