В ЕС подтвердили планы расширить санкции из-за нарушений прав человека

Главы МИД Евросоюза планируют утвердить расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире. Об этом сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

«У нас будет видеоконференция с (Верховным комиссаром ООН по правам человека) Мишель Бачелет. Мы запустим стратегический диалог между ЕС и ООН по правам человека в мире. Мы вновь задействуем режим за нарушения прав человека. Об этом я сообщу после встречи, когда министры согласуют пакет (санкций)», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран сообщил, что министры уже утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России, Китая и Ливии причастных, по их мнению, к нарушению прав человека. По словам дипломата, имена людей, против которых введены ограничения, будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС будут заморожены.

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