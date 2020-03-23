ЦИК Абхазии объявил о победе лидера оппозиции на выборах президента

Аслан Бжания собрал на выборах президента Абхазии более 56% голосов избирателей. За его ближайшего соперника проголосовало 35,42%

Аслан Бжания (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии признала победителем прошедших в минувшие выходные выборов и избранным главой государства лидера оппозиции Аслана Бжания. Об этом заявил, подводя итоги выборов, глава ЦИК Тамаз Гогия.

«Считать избранным президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56,5% общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — заявил Гогия на брифинге (цитата по агентству «Апсны-Пресс»).

За ближайшего соперника Бжании — вице-премьера и министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба — по данным ЦИК проголосовало 35,42% пришедших на участки избирателей.

Ранее с победой Бжания поздравил исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба.

Повторные выборы в Абхазии прошли после отставки Рауля Хаджимбы в январе, который стал президентам по итогам выборов в августе 2019 года. Поводом для его решения стали массовые протесты, участники которых требовали пересмотреть итоги голосования.



Незадолго до голосования Бжания попал в больницу. Представитель его штаба со ссылкой на Генпрокуратуру утверждала, что его могли отравить. Из больницы Бжанию выписали 11 марта. Абхазия потребовала у России расследовать его возможное отравление.