МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО

Авиаудары альянса происходили в нарушение международных прав и привели к многочисленным жертвами среди гражданского населения, а проблема Косово так и не была решена, сообщили в министерстве

Разбомбленный телецентр в Белграде (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Военная операция НАТО против Югославии в марте—июне 1999 года — «пятно позора», которое «навсегда останется на репутации» альянса. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. Авиаударами по Югославии НАТО «подорвало механизмы, обеспечивавшие мир и безопасность в Европе на протяжении многих десятилетий».

В МИДе констатировали, что эта военная операция не привела к решению проблемы Косово, этот регион до сих пор остается «главным источником нестабильности и кризисных проявлений на Балканах».

НАТО начало наносить авиаудары по военным и гражданским объектам в Югославии 24 марта 1999 года, бомбардировки происходили во время Косовской войны. Жертвами авианалетов стали около 2 тыс. мирных жителей, в том числе 89 детей. «Альянс не имел никаких легитимных оснований для таких действий, прежде всего мандата Совета Безопасности ООН», — подчеркивают в МИДе.

В министерстве обвинили НАТО в нарушении международных прав, закрепленных в уставе ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также международных обязательств стран — членов альянса.