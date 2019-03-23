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МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО
Авиаудары альянса происходили в нарушение международных прав и привели к многочисленным жертвами среди гражданского населения, а проблема Косово так и не была решена, сообщили в министерстве
Разбомбленный телецентр в Белграде (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Военная операция НАТО против Югославии в марте—июне 1999 года — «пятно позора», которое «навсегда останется на репутации» альянса. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. Авиаударами по Югославии НАТО «подорвало механизмы, обеспечивавшие мир и безопасность в Европе на протяжении многих десятилетий».

В МИДе констатировали, что эта военная операция не привела к решению проблемы Косово, этот регион до сих пор остается «главным источником нестабильности и кризисных проявлений на Балканах».

НАТО начало наносить авиаудары по военным и гражданским объектам в Югославии 24 марта 1999 года, бомбардировки происходили во время Косовской войны. Жертвами авианалетов стали около 2 тыс. мирных жителей, в том числе 89 детей. «Альянс не имел никаких легитимных оснований для таких действий, прежде всего мандата Совета Безопасности ООН», — подчеркивают в МИДе.

В министерстве обвинили НАТО в нарушении международных прав, закрепленных в уставе ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также международных обязательств стран — членов альянса.

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Генсек НАТО объяснил бомбардировку Югославии желанием защитить население

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии «правильными», так как в Югославии были многочисленные нарушения прав человека, в том числе массовые убийства.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что НАТО стало наносить авиаудары по Югославии из-за того, что у США «появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль».

Автор: Григорий Дубов
Теги: МИД России, Югославия, Альянс, бомбардировки
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