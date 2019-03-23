Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными». Об этом министр сказал в интервью Stuttgarten Nachrichten, которое оказалось в распоряжении Welt.

Маас также выразил мнение, что участие Германии в операции было связано с «ответственным подходом» к ситуации. По его словам, в Югославии налицо были массовые нарушения прав человека, в том числе массовые убийства.

«Я считаю, что вмешательство НАТО было правильным. Я не хочу знать, что бы там еще произошло, если бы этого не было», — указал он.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что авиаудары в Югославии в 1999 году произошли из-за «искушения» Вашингтона взять ситуацию во всем мире под свой контроль, а также решать вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Министр добавил, что случившееся также было связано с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам России. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее говорил, что бомбардировка Югославии была проведена с целью защиты гражданского населения.