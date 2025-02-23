В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

Одним из уроков конфликта на Украине для стран НАТО стала необходимость производства большого числа дешевых беспилотников, которые эффективно используются в том числе против дорогих и сложных вооружений, говорят на Западе

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Конфликт на Украине изменил представление о ведении боевых действий, в частности, показал необходимость разработки и производства большого количества дешевого, «одноразового» вооружения, такого, как беспилотные системы, заявили Business Insider бывшие и нынешние чиновники из стран НАТО.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал осознание необходимости в большом количестве автономного оружия одним из ключевых уроков конфликта. Он рассказал, что посоветовал союзникам инвестировать в технологии беспилотников и борьбы с ними, «потому что это аспект современной войны, который стал очень очевидным и играет очень важную роль на поле боя на Украине».

С ним согласен министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, который назвал одним из уроков тот факт, что Украина может производить экономически эффективное оружие и достигать возможностей, сопоставимых с дорогими западными системами. По его словам, Западу требуется значительное количество дешевого оружия для противодействия «угрозам, исходящим от России и Китая».

BI отмечает, что масштабное использование дронов не умаляет ценности сложных систем вооружений, но в конфликте на Украине дешевые беспилотники эффективно используются для уничтожения этих дорогостоящих систем, что показывает, что для «ведения крупных, затяжных конфликтов требуется нечто большее, чем изысканное оружие». Поэтому западные страны делают выводы из конфликта на Украине и готовятся к будущей «войне дронов», пишет издание.

В частности, в операции Baltic Sentry («Балтийский часовой») страны НАТО решили использовать новые технологии, включая «небольшой парк военно-морских беспилотных летательных аппаратов», говорил генсек альянса Марк Рютте.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил BI, что «мы готовились к войне другого рода, с высокой точностью, высокими технологиями, очень хорошей прицельностью, но и очень дорогостоящей». Он призывает Европу подготовиться к тому, что «самые опасные времена впереди».

По данным BI, США также изучают возможности массового использования более дешевых беспилотников, поскольку военные эксперты предупреждают, что в случае войны Вашингтон может быстро исчерпать свои оружейные запасы.

Владелец SpaceX Илон Маск ранее спрогнозировал, что в будущем войны будут опираться на использование искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотники. «Нынешняя война на Украине уже в значительной степени является войной дронов. <...> Если начнется война крупных держав, то это будет война дронов. Это будут дроны и искусственный интеллект», — сказал он.

В России во второй половине 2025 года создадут новый род войск — беспилотных систем, в первую очередь из-за их возросшей роли в современных конфликтах, сообщал министр обороны Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин рассказывал о планах десятикратного увеличения выпуска дронов.