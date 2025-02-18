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Военная операция на Украине ,  
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«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дронов

«Транснефть»: прокачка нефти из Казахстана может упасть из-за атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия атаки дронов будут устранять в течение 1,5–2 месяцев, из-за этого объем прокачки нефти из Казахстана может упасть на 30%, предупредила «Транснефть». В частности, повреждены крыша, кабели, уничтожены два трансформатора
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Последствия атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устраняться в течение полутора-двух месяцев, из-за чего объем прокачки нефти из Казахстана может быть снижен. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Транснефти».

«По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%», — сказано в сообщении.

В результате атаки у станции была разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), кабели и кабельная эстакада, а также резервуар с водой. Кроме того, были уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

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Бизнес
Фото:Юрий Березнюк / ТАСС

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

НПС «Кропоткинская» расположена в Краснодарском крае, под городом Армавир. Она прокачивает нефть по трубопроводу и принимает сырье от российских производителей. Это крупнейшая станция консорциума на территории России.

Дроны атаковали НПС «Кропоткинская» 17 февраля. Станция остановила работу. Пострадавших не было, работники предотвратили угрозу разлива нефти. КТК в тот же день предупредил, что прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после удара заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «впал в отчаяние». Станция не является активом России и принадлежит в «определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские», пояснил он. «Удар по КТК — это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по [президенту США Дональду] Трампу», — заявил Медведев.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан прокачка нефти
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