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Военная операция на Украине ,  
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Маск предрек использование ИИ и «Терминатора» в «войне крупных держав»

Сюжет
Военная операция на Украине
Если начнется война крупных держав, то это будет война дронов и искусственного интеллекта, считает Илон Маск. Он призвал наращивать выпуск беспилотников в США
Илон Маск (в центре)
Илон Маск (в центре) (Фото: Shawn Thew / Reuters)

Будущие войны будут опираться на использование искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотники, заявил миллиардер Илон Маск. Это мнение он выразил во время августовского выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, запись была опубликована на YouTube в феврале.

«Нынешняя война на Украине уже в значительной степени является войной дронов. Это своего рода соревнование между Россией [и другими сторонами], которые пытаются выяснить, кто сможет задействовать наибольшее количество дронов. Если начнется война крупных держав, то это будет война дронов. Это будут дроны и искусственный интеллект», — сказал Маск.

Необходимо инвестировать в производство беспилотников и увеличить его темпы, призвал бизнесмен. Он также обратил внимание, что государства часто готовятся к войнам прошлого, а не будущего.

Маск поделился опасениями в отношении использования ИИ в военной сфере, развитие которого может «привести к созданию Терминатора», и попросил присутствующих сотрудников военной академии избежать этого сценария.

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Бизнесмен также вспомнил, как вызывал на бой российского президента Владимира Путина, ставкой в котором назвал Украину, и заверил, что был полностью серьезен и мог бы взимать плату за просмотр.

В России во второй половине 2025 года создадут новый род войск — беспилотных систем, в первую очередь из-за их возросшей роли в современных конфликтах. Путин рассказывал о планах десятикратного увеличения выпуска дронов.

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