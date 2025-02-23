Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Трамп «пытается повлиять на все страны», заявил Лула да Силва, призвав президента США «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться». Президент Бразилии раскритиковал введенные США тарифы на импорт

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Риторика американского лидера Дональда Трампа и его действия говорят о том, что он «пытается стать императором мира», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире местной радиостанции, передает Agence France-Presse (AFP).

«Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — пояснил да Силва, призвав Трампа «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться».

Как отмечает AFP, бразильский президент не привел конкретных примеров в качестве аргументов, но его слова прозвучали после того, как Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов», что стало реакцией на ответ президента Украины на призыв республиканца провести голосование.

Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года, но не состоялись из-за введенного в стране 24 февраля 2022-го военного положения. Москва после истечения официального срока полномочий Зеленского в мае 2024-го считает его нелегитимным. Единственной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, президент России Владимир Путин называл Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. При этом выборы в Раду, которые должны были пройти осенью 2023 года, также не состоялись из-за военного положения.

Да Силва также сказал, что США являются важным коммерческим партнером Бразилии, отметив, что в Бразилии хотят, «чтобы этот протекционизм прекратился». AFP пишет, что он имел в виду введенные Вашингтоном пошлины в 25% на весь импорт стали. Трамп не уточнял, о каких странах идет речь, однако Бразилия является крупным поставщиком стали в США.

Да Силва пообещал ответ на введение тарифов: «мы отреагируем соответствующими экономическими мерами, либо подав жалобу в ВТО, либо обложив налогом продукцию, которую мы импортируем».

Трамп после звонка Путину и старта диалога Москвы и Вашингтона призвал провести выборы на Украине, чтобы она могла участвовать в переговорах, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского — всего лишь 4%. Украинский лидер опроверг эти данные, назвав их дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Он сослался на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым рейтинг поддержки Зеленского составил 57%. «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — подчеркнул Зеленский.

Реакция украинского президента вызвала критику от высокопоставленных чиновников в США. При этом в Европе раскритиковали слова Трампа о «диктаторе». «Это просто неправильно и опасно — отрицать демократическую легитимность президента Зеленского», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.