 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп «пытается повлиять на все страны», заявил Лула да Силва, призвав президента США «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться». Президент Бразилии раскритиковал введенные США тарифы на импорт
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Риторика американского лидера Дональда Трампа и его действия говорят о том, что он «пытается стать императором мира», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире местной радиостанции, передает Agence France-Presse (AFP).

«Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — пояснил да Силва, призвав Трампа «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться».

Как отмечает AFP, бразильский президент не привел конкретных примеров в качестве аргументов, но его слова прозвучали после того, как Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов», что стало реакцией на ответ президента Украины на призыв республиканца провести голосование.

Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года, но не состоялись из-за введенного в стране 24 февраля 2022-го военного положения. Москва после истечения официального срока полномочий Зеленского в мае 2024-го считает его нелегитимным.

Единственной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, президент России Владимир Путин называл Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. При этом выборы в Раду, которые должны были пройти осенью 2023 года, также не состоялись из-за военного положения.

Да Силва также сказал, что США являются важным коммерческим партнером Бразилии, отметив, что в Бразилии хотят, «чтобы этот протекционизм прекратился». AFP пишет, что он имел в виду введенные Вашингтоном пошлины в 25% на весь импорт стали. Трамп не уточнял, о каких странах идет речь, однако Бразилия является крупным поставщиком стали в США.

Да Силва пообещал ответ на введение тарифов: «мы отреагируем соответствующими экономическими мерами, либо подав жалобу в ВТО, либо обложив налогом продукцию, которую мы импортируем».

WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении Путиным
Политика
Дональд Трамп

Трамп после звонка Путину и старта диалога Москвы и Вашингтона призвал провести выборы на Украине, чтобы она могла участвовать в переговорах, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского — всего лишь 4%. Украинский лидер опроверг эти данные, назвав их дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Он сослался на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым рейтинг поддержки Зеленского составил 57%. «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — подчеркнул Зеленский.

Реакция украинского президента вызвала критику от высокопоставленных чиновников в США. При этом в Европе раскритиковали слова Трампа о «диктаторе». «Это просто неправильно и опасно — отрицать демократическую легитимность президента Зеленского», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Лула да Силва Дональд Трамп Бразилия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Почему в ЕС обвиняют Маска во вмешательстве во внутренние дела
Политика
Суд в США приостановил уголовное дело Трампа о вмешательстве в выборы
Политика
В Европе и на Украине назвали ошибку Зеленского из-за сделки с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Рейс «Азимут» из Минвод в Дубай вернулся в аэропорт вылетаОбщество, 11:53
Telegraf предупредил о двух новых волнах миграции с УкраиныПолитика, 11:38
WSJ рассказала об опасениях союзников США в АзииПолитика, 11:35
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 11:31
Какой аэропорт обогнал два московских по пассажиропотоку. ИнфографикаЭкономика, 11:15
«Лучшее, что видел». Звезды бокса оценили реванш Бивола и БетербиеваСпорт, 11:09
Дуда посоветовал Зеленскому поторговаться с ТрампомПолитика, 11:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Третий бой расставит все точки над i. Что говорят о победе БиволаСпорт, 10:36
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»Политика, 10:33
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 10:30
«Панцирь-С» отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭПолитика, 10:17
Ребенок-дроппер: какое наказание грозит и как защитить его от мошенниковИнвестиции, 10:00
Альтернативы для Германии: чем могут обернуться досрочные выборы в ФРГПолитика, 10:00
Медведев заявил о желании защитить мир от апокалипсисаПолитика, 09:38