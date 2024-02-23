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Война санкций ,  
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США выпустили предостережение работающим в России компаниям

США выпустили предостережение компаниям, которые работают в России
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Война санкций
Ведение бизнеса в России сопряжено с серьезными рисками, утверждается в бизнес-руководстве, опубликованном властями США. В числе рисков Вашингтон называет меры, которые Москва принимает в ответ на санкции
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ведение бизнеса в России сопряжено с серьезными юридическими, финансовыми и репутационными рисками, следует из бизнес-руководства, составленного совместными усилиями Госдепа, Минфина, Минторга и Минтруда США.

В качестве причины США в часиле прочего называют российское законодательство, принятое после начала конфликта на Украине. «Указ, изданный президентом [Владимиром] Путиным 3 марта 2023 года, позволяет российскому правительству приостанавливать действие прав акционеров и осуществлять внешнее управление предприятиями, которые не выполняют государственные оборонные контракты, — подчеркнул Госдеп, — Указ фактически создает сценарий «частичной национализации». Предприятиям и частным лицам следует постоянно оценивать свою подверженность национализации, ответным мерам».

Госдеп подчеркнул, что предприятия и частные лица, которые работают России, также подпадают под действие ряда недавних российских законов, ограничивающих:

  • Выплаты дивидендов, превышающих 10 млн руб. в месяц акционерам, которые аффилированны с недружественными странами, за исключением случаев перевода в рублях на счет типа «С», открытый в российском банке;
  • Перевод средств на определенные счета нерезидентов.;
  • Способность некоторых предприятий топливно-энергетического сектора продавать доли участия в своей деятельности;
  • Возможность предприятий-нерезидентов продавать акции и доли участия в компаниях, зарегистрированных в России, которая ограничена тем, что скидка при продаже должна составлять не менее 50% от рыночной стоимости, а 10% от стоимости сделки перечисляются в федеральный бюджет.

По поводу валютных ограничений, которые касаются переводов денег на счета в иностранных банках, ЦБ уточнял в апреле 2022 года, что запрет не распространяется на зачисление рублей на счета в зарубежных банках.

В декабре 2022 года подкомиссия Минфина ввела условие добровольного взноса в бюджет со сделок по продаже активов иностранцамию — 10% от операции. Альтернативой взносу стало согласие на рассрочку платежа для покупателя. Одним из критериев для сделок стала продажа актива с дисконтом в размере не менее половины от стоимости.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Zuma / Global Look Press

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Западные энергетические компании столкнулись с трудностями, пытаясь продать бизнес в России. В апреле 2023 года правительство одобрило продажу 27,5%, которые принадлежали Shell в проекте «Сахалин-2», НОВАТЭКу за 94,8 млрд руб, однако в Shell в мае заявили, что не получили средства. Сделка по вхождению НОВАТЭКа в «Сахалин-2» продолжает прорабатываться, говорил вице-премьер Александр Новак в декабре 2023 года.

В декабре 2023 года немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой месторождений. Согласно указам, все права и обязанности совместных предприятий перейдут к созданным правительством компаниям.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заявили 23 февраля в МИДе.

В марте 2022 года правительство России в ответ на западные санкции утвердило перечень стран и территорий, которые совершают в отношении России недружественные действия. Среди них такие страны как США, страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония. Для них стали вводиться ограничения, к примеру, запрет на транзит грузов автотранспортом, который введен в октябре 2022 года.

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