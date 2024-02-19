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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал экспроприацией намерение Киева продать арестованные активы

Песков: продажа Украиной российских активов — экспроприации собственности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Zuma / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Zuma / Global Look Press

Решение украинских властей продать российские активы, попавшие под санкции, является экспроприацией собственности другого государства заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, украинским властям трудно сделать еще что-то, чтобы еще больше ухудшить свой имидж.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение украинского Фонда госимущества продать 691 российский актив.

«Нет, комментария нет. Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности от чужого государства», — ответил Песков. По его словам, Киеву сложно «еще больше ухудшить его имидж в этом плане».

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Украина приняла закон о конфискации российской собственности в марте 2022 года. Согласно документу, это осуществляется «без какой-либо компенсации ее стоимости».

В августе того же года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о конфискации российских активов на сумму около $765 млн. Еще свыше 900 объектов, принадлежащих российскому государству, предложено конфисковать, добавил он.

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Замороженные российские активы есть и в западных странах, там также обсуждается возможность их конфискации.

В Кремле ранее предупредили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством».

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