Гордеев снизил свою долю в ПИКе на 20% и перестал владеть контрольным пакетом

Гордеев снизил свою долю в ПИКе и перестал владеть контрольным пакетом

Сергей Гордеев, который восемь лет был гендиректором ПИКа, снизил свою долю в акциях компании до 32,49%. Его 20% получила АО «Центральная трастовая компания»

Сергей Гордеев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сергей Гордеев снизил свою долю в девелопере ПИК с 52,49% до 32,49%, уведомила компания в сообщении, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В то же время долю в 20% акций получило АО «Центральная трастовая компания».

Из сообщения следует, что Гордеев владел своей долей через пять компаний: ООО «ПИК+» (Москва), ООО «Ледамен» (Калининград), Фонд Хреф (Лихтенштейн), «Летиоса холдинг лимитед» и «Сиридика лимитед) (Кипр).

Гордеев возглавил группу ПИК весной 2014 года, а три года спустя стал контролирующим акционером компании.

Год назад он ушел с должности гендиректора ПИКа, новым главой (он руководит группой и сейчас) стал Иван Поландов, который до этого был первым заместителем гендиректора. Компания объявила, что Гордеев будет заниматься вопросами корпоративного управления и стратегического развития, в том числе новыми технологическими направлениями.

Смену руководства Гордеев объяснил темпами ее развития, так как оно требует «корпоративного управления принципиально нового уровня», на котором он и планировал фокусироваться.

В марте, как сообщали источники РБК, Гордеев договорился о продаже торгово-развлекательного центра Columbus в Москве с компанией «ТПС Недвижимость». По данным рейтинга «Короли российской недвижимости — 2023» журнала Forbes, эта компания принадлежит Лилии Ротенберг, дочери Аркадия Ротенберга, а также трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Бизнесмены были партнерами Ротенберга в Новороссийском морском торговом порту, им же троим принадлежит контроль в аэропорту Шереметьево.