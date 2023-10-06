 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Гордеев снизил свою долю в ПИКе и перестал владеть контрольным пакетом

Гордеев снизил свою долю в ПИКе на 20% и перестал владеть контрольным пакетом
Сергей Гордеев, который восемь лет был гендиректором ПИКа, снизил свою долю в акциях компании до 32,49%. Его 20% получила АО «Центральная трастовая компания»
Сергей Гордеев
Сергей Гордеев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сергей Гордеев снизил свою долю в девелопере ПИК с 52,49% до 32,49%, уведомила компания в сообщении, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В то же время долю в 20% акций получило АО «Центральная трастовая компания».

Из сообщения следует, что Гордеев владел своей долей через пять компаний: ООО «ПИК+» (Москва), ООО «Ледамен» (Калининград), Фонд Хреф (Лихтенштейн), «Летиоса холдинг лимитед» и «Сиридика лимитед) (Кипр).

Гордеев возглавил группу ПИК весной 2014 года, а три года спустя стал контролирующим акционером компании.

Год назад он ушел с должности гендиректора ПИКа, новым главой (он руководит группой и сейчас) стал Иван Поландов, который до этого был первым заместителем гендиректора. Компания объявила, что Гордеев будет заниматься  вопросами корпоративного управления и стратегического развития, в том числе новыми технологическими направлениями.

Смену руководства Гордеев объяснил темпами ее развития, так как оно требует «корпоративного управления принципиально нового уровня», на котором он и планировал фокусироваться.

Читайте на РБК Pro
Окрыленный инфантил: каких сотрудников повышать вредно для бизнеса
Акции каких компаний взлетели за год на сотни процентов и что их ждет
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше

В марте, как сообщали источники РБК, Гордеев договорился о продаже торгово-развлекательного центра Columbus в Москве с компанией «ТПС Недвижимость». По данным рейтинга «Короли российской недвижимости — 2023» журнала Forbes, эта компания принадлежит Лилии Ротенберг, дочери Аркадия Ротенберга, а также трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Бизнесмены были партнерами Ротенберга в Новороссийском морском торговом порту, им же троим принадлежит контроль в аэропорту Шереметьево.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Лилия Пашкова
ГК «ПИК» Сергей Гордеев группа ПИК
Материалы по теме
Группа ПИК заплатит ₽1 млрд за право застройки жильем промзоны в Москве
Бизнес
Гордеев ушел с должности гендиректора ПИК
Бизнес
«Траст» и владелец ГК «ПИК» Гордеев объявили об урегулировании претензий
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
У побережья Крыма сбили дрон Политика, 00:05
В России зарегистрировали первый отечественный аналог «Оземпика» Общество, 06 окт, 23:58
Гордеев снизил свою долю в ПИКе и перестал владеть контрольным пакетом Бизнес, 06 окт, 23:38
В Крыму отразили атаку с моря Политика, 06 окт, 23:23
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 06 окт, 23:15
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 06 окт, 23:10
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Суд оштрафовал блогера-бодибилдера Шпака по статье о дискредитации Политика, 06 окт, 23:01
В Запорожской области перестанут оказывать медпомощь по паспортам Украины Политика, 06 окт, 22:47
Как получить премию за идею экологического проекта РБК и ДПиООС, 06 окт, 22:33
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена Политика, 06 окт, 22:33
Минэнерго допустило отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом» Экономика, 06 окт, 22:22
Великобритания послала первую партию солдат в Косово для усиления армии Политика, 06 окт, 22:09
CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из Казахстана Бизнес, 06 окт, 21:54