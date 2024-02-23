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Политика ,  
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США предостерегли Россию от размещения ядерного оружия в космосе

США напрямую связались с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе
Вашингтон просил Индию, Китай, страны G7 и других союзников отговорить Россию от планов развернуть противоспутниковое оружие и связался напрямую с Москвой. Путин говорил, что он против размещения в космосе ядерного оружия
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Власти США напрямую связывались с Россией по вопросу размещения противоспутникового ядерного оружия в космосе и предостерегли ее от такого шага, сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.

Со слов собеседников WSJ, американская сторона предупредила, что подобные действия нарушат договор по космосу от 1976 года, а также поставят под угрозу интересы национальной безопасности США

Речь идет о Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Его участники обязались не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать его на небесных телах и не размещать в космическом пространстве каким-либо иным образом. Участниками соглашения являются 110 государств, еще 89 стран подписали его, но не ратифицировали.

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Фото:Maria Alejandra Cardona / Reuters

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил WSJ, что США поддерживают контакты с Россией по поводу противоспутникового оружия, но отказался сообщить подробности.

По данным издания, Вашингтон обращался к Индии, Китаю и странам «Группы семи» с тем, чтобы они отговорили Москву от планов размещения такого оружия. Об обсуждениях госсекретаря США Энтони Блинкена с Нью-Дели и Пекином также сообщала The New York Times. По данным Bloomberg, Cоединенные Штаты предупредили своих союзников, что Россия может разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие или макет боеголовки уже в этом году.

В США считают, что размещение в космосе ядерного оружия «может обернуться катастрофой». Среди других возможных последствий его применения американские власти и аналитики называли вывод из строя глобальных систем связи, что приведет к сбоям в работе во всех сферах от служб экстренной помощи до мобильной связи.

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Сообщения о том, что Россия намеревается разместить в космосе ядерное оружие, начали появляться в СМИ в середине февраля со ссылкой на разведку США. В Кремле посчитали, что они являются уловкой и призваны убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Президент Владимир Путин заявил, что Москва категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и призвал другие страны к соблюдению имеющихся договоренностей. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
космос ядерное оружие США
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