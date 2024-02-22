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Политика ,  
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NYT узнала о неуверенности США насчет ядерного оружия России в космосе

NYT: США сообщили союзникам об угрозе от России, будучи неуверенными в данных
США предупредили, что Россия может разрабатывать ядерное противоспутниковое оружие, но мало уверены в своей информации о нем. Путин выступал против размещения ядерного оружия в космосе
Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters
Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

США мало уверены в своем анализе планов России по запуску ядерного оружия на орбиту для выведения из строя спутников, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, которые знакомы с переданной США союзникам информацией, президент Владимир Путин может считать просто угрозу массового нарушения работы спутников, даже если это создаст риски для российских аппаратов, новым средством сдерживания. По данным источников, в начале 2022-го Москва могла испытать такую систему, но есть сомнения в том, были ли она настоящей.

Газета отмечает, что обеспокоенность США настолько велика, что госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Китай и Индию об угрозах их спутникам. Также Вашингтон сообщил союзникам, что свое оружие Москва может запустить в этом году — но допускается, что это будет безвредная «поддельная» боеголовка.

Путин заявил, что Россия категорически против ядерного оружия в космосе
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Владимир Путин и Сергей Шойгу во время встречи в Кремле

В середине февраля власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, угрожающей спутникам. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля рассказал, что эти противоспутниковые средства пока не развернуты.

Источники CNN сообщали, что разрабатываемое Россией оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите путем создания мощной электромагнитной волны, которая выведет аппараты из строя. Такое оружие создаст угрозу спутникам, отвечающим в том числе за мобильную и интернет-связь, например, Starlink. Пострадать могут и спутники на более высоких орбитах, допускали источники телеканала.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и призвал другие страны к соблюдению имеющихся договоренностей. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерное оружие космос Владимир Путин США спутники
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