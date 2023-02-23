В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения полотна

По данным телеграм-каналов, железнодорожное полотно в Бахчисарайском районе подорвали. Задержаны три поезда. Минтранс Крыма пообещал завершить ремонт на участке за несколько часов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Бахчисарайском районе Крыма после повреждения железно-дорожного полотна приостановлено движение электричек и поездов, сообщили в региональном МЧС. Отмечается, что власти уже организовали автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь.

Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что железную дорогу подорвали. По данным каналов, инцидент произошел в 12 км от станции «Симферополь», недалеко от села Почтовое. В результате было задержано три состава: один поезд Севастополь — Санкт-Петербург со 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда.

В минтрансе Крыма «РИА Новости» сообщили, что поврежденный участок железной дороги в Крыму будет отремонтирован за несколько часов.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате инцидента получили повреждения как автомобильное, так и железнодорожное полотно моста — там загорелись цистерны. В результате взрыва погибли четыре человека.

После происшествия движение поездов приостановили, несколько составов были задержаны, продажи билетов в Крым временно приостанавливали. Однако уже вечером движение восстановили. 23 февраля на Крымском мосту открыли движение и на всех полосах для автомобилей после ремонта.

Москва назвала произошедшее терактом и обвинила в его организации украинскую разведку и ее главу Кирилла Буданова. По данным ФСБ, бомбу за два месяца до взрыва отправили из Одессы в болгарский город Русе, затем в грузинский Поти, после чего — в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и через пункт пропуска «Верхний Ларс» перевезли в Россию.

Следственный комитет сообщил, что подтвердил эту версию. По делу о взрыве арестованы восемь человек, всего СК установил личности 12 граждан России, Украины, Армении и Грузии, причастных к теракту.



Украина отвергала обвинения в организации взрыва. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — говорил президент страны Владимир Зеленский.