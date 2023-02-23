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Шойгу назвал обреченными на провал попытки Запада «расчленить» Россию

Шойгу: попытки Запада расчленить Россию и лишить ее независимости обречены на провал
Коллективный Запад стремится расчленить Россию и лишить ее независимости, заявил Шойгу. Такие попытки он счел обреченными на провал и указал на надежность российских вооруженных сил
Сергей Шойгу (на переднем плане)
Сергей Шойгу (на переднем плане) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Попытки западных стран расчленить Россию и лишить независимости обречены на провал, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая с обращением по случаю Дня защитника Отечества.

По его словам, сегодня вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, а наши солдаты и офицеры защищают то, «за что сражались наши деды и прадеды».

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», — заявил Шойгу.

Также глава Минобороны направил слова благодарности всем, кто сейчас находится на передовой. «Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг», — сказал он, выразив особую признательность военным медикам.

О стремлении Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» еще в середине марта говорил президент Владимир Путин. Западным государствам не нужна «сильная и суверенная» Россия, отмечал он. «Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е — начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность», — утверждал президент, подчеркивая, что «тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас».

Москва начала спецоперацию в том числе для того, чтобы уничтожить антироссийский анклав, который создается на территории Украины и угрожает России, заявил Путин в начале сентября. 21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент повторил этот тезис: «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить». По словам президента, Россия «не воюет с народом Украины», который он назвал «заложником киевского режима и западных хозяев». Путин также обвинил Запад в том, что он «форсировал проект «анти-Россия» в этой стране.

В Белом доме, комментируя слова Путина, заявили, что представление о том, что России до начала военной операции кто-то угрожал с военной точки зрения, является «своего рода абсурдом». «Никто не нападает на Россию», — подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. О том, что страны Запада не намерены нападать на Россию, говорил и американский президент Джо Байден.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу Запад расчленение Россия Военная операция на Украине
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