Западные государства во главе с США пытаются заставить другие страны мира изменить мнение о России. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию. Их ломают «через колено», грубейшими методами», — сказал он.

Министр также напомнил, что Запад не стесняется публичных высказываний о том, что тому, кто проявит непослушание, будет «нехорошо». «Когда подобного рода неприемлемые, хамские угрозы звучат в адрес, например, Индии, это наводит на мысль, насколько адекватны западные ораторы и понимают ли они национальную идентичность такого народа, как индийский», — указал он.

В начале июля Politico сообщила, что лидеры стран Запада, несмотря на единство в области поддержки Киеву, опасаются, что их граждане могут вскоре устать от событий на Украине. В частности, издание привело слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, заявившей, что усталость от конфликта на Украине проявляется «везде». В то же время политик подчеркнула, что «нам нельзя уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну».



Усталость Запада от последствий санкций против России увидели и в самой Украине. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев работает с этими странами, чтобы помочь им преодолеть эту усталость, и благодарит за санкции, которые уже были введены, однако «нужно сделать еще больше».

Российские власти западные санкции считают незаконными. Что касается поставок оружия Украине, то они не помешают России добиться целей спецоперации и только принесут Киеву «больше страданий», заявили в Кремле.