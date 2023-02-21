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В ЕС поддержали идею совместных закупок боеприпасов для Украины

Глава МИД Испании: большинство стран ЕС поддержали идею общих закупок оружия для Киева

Большинство представителей стран Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Не все высказались, но было большинство [поддержавшее инициативу]. Но, конечно, никто не выразил своего неприятия [идеи]», — сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

О том, что ЕС срочно изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине, Reuters сообщал 18 февраля. По словам одного из дипломатов, с которым пообщалось агентство, страны сейчас думают над тем, как увеличить производство и совместно закупать боеприпасы и как за них платить.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писал, что окончательное решение по инициативе инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов страны ЕС могут принять в марте.

До этого, 10 февраля, замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны — члены НАТО и Россия участвуют в гонке по поставкам боеприпасов на Украину, поскольку Москва начинает свое «ожидаемое наступление» на востоке страны.

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине и считают, что это лишь затягивает конфликт, не меняя исхода боевых действий.

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