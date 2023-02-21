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В Приднестровье отвергли наличие угрозы для Украины и Молдавии

Глава МИД Игнатьев: Приднестровье не представляет угрозы для Молдавии и Украины

Приднестровье не представляет угрозы для соседних Молдавии и Украины, Тирасполь прилагает усилия чтобы не допустить эскалации напряженности в этом вопросе, заявил глава МИД непризнанного государства Виталий Игнатьев в интервью «Известиям».

«Мы наблюдаем определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны, но делаем всё, чтобы не допустить эскалации напряженности. Самое главное — Приднестровье никому не угрожает, Украине тоже не угрожает», — сказал он.

Комментируя заявление нового премьера Молдавии Дорина Речана о том, что из Приднестровья необходимо вывести российский миротворческий контингент, Игнатьев указал, что обеспечить безопасность в регионе на данный момент можно только этим путем. По его словам, Кишинев не выполняет взятые на себя обязательства и отказывается от переговорного процесса.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Страна не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.

После утверждения нового правительства во главе с Речаном последний заявил, что Кишинев будет добиваться вывода российских войск из региона. Он также подчеркнул, что против Молдавии идет «гибридная война», и хотя страна заявила о своем нейтралитете, ей необходимо позаботиться об укреплении обороны, чтобы отразить «потенциальную агрессию».

В Кремле властям Молдавии посоветовали быть осторожными с подобными высказываниями, отметив, что Москва продолжает выполнять свои функции в Приднестровье. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что у Москвы и Кишинева «весьма напряженные» отношения, Молдавия «скатывается в такую антироссийскую истерию» и такое «отсутствие конструктивизма вряд ли» поможет республике.

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