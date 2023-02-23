Минобороны предупредило о вооруженной провокации ВСУ против Приднестровья

В качестве предлога для вторжения украинской армии в Приднестровье планируется инсценировка «якобы наступления российских войск» с территории непризнанной республики

Вооруженные силы Украины готовят вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена, в том числе, с помощью бойцов батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом заявило министерство обороны России в своем телеграм-канале.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны уточнили, что для провокации «участвующие в постановочном вторжении» диверсанты из Украины будут переодеты в форму российских военных.

Минобороны внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой, заявили в ведомстве, и готово к реагированию на изменения обстановки.

21 февраля глава МИД непризнанного государства Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье не представляет угрозы для соседних Молдавии и Украины. «Мы наблюдаем определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны, но делаем все, чтобы не допустить эскалации напряженности», — подчеркнул Игнатьев.

Ранее он говорил, что «вектор Приднестровья» — добиться признания независимости республики и войти в состав России. В Кремле видели сообщения об этом в СМИ, но не знают, с чем это связано, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

19 декабря прошлого года глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, не приводя доказательств, сообщил, что Россия планирует вторжение на территорию Молдавии для объединения с приднестровским регионом. По его словам, рассматривается несколько сценариев, в том числе сухопутное наступление войск России через Украины в Молдавию. Он оценил такой риск как «реальный и очень высокий»