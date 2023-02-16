В Молдавии утвердили новое правительство, несмотря на протесты оппозиции

Дорин Речан (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Парламент Молдавии утвердил новое правительство страны во главе с бывшим министром внутренних дел, советником президента Майи Санду по национальной безопасности и обороне Дорином Речаном, сообщает Publica.

Его предшественник на посту главы правительства Наталья Гаврилица объявила об отставке 10 февраля. Вместе с ней автоматически отправилось в отставку отправилось и все правительство.

Назначение нового премьера не обошлось без скандала. Партия Санду «Действия и солидарность» (PAS) ограничила выступление парламентариев до двух человек от каждой фракции, что возмутило оппозицию: она требовала предоставить площадку всем желающим выступить, пишет Sputnik Молдавия. Позднее депутаты из Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну. Но голосование все равно состоялось: кандидатуру Речана поддержали 62 депутата из 101.

В своей речи перед депутатами Речан назвал главные приоритеты в деятельности: мир и стабильность в Молдавии, экономическое развитие, европейская интеграция, которая означает «построение Европы у себя дома», достижение углеродной нейтральности к 2030 году.

Кроме того, в планах правительства цифровизация, трансформация в энергетической сфере, ускорение реформы юстиции. Еще одна цель — мирное решение приднестровского конфликта. «Мы будем настаивать на выводе российских войск и демилитаризации региона», — сказал Речан.

Материал дополняется