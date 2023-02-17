Reuters сообщил о попытке США «отвлечь» Индию от России истребителями

США предлагают приобрести истребитель Super Hornet и модернизированный F-16 ВМС Индии, передает Reuters

Истребитель F-35 ВВС США (Фото: Xinhua / Global Look Press)

США впервые доставили на авиасалон в Бангалоре свой самый современный истребитель F-35 вместе с бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer и Super Hornet в попытке «отвлечь» Индию от ее традиционного поставщика военных самолетов — России, пишет Reuters.

Индия «отчаянно пытается» модернизировать свой парк истребителей, состоящий в основном из советских самолетов, и сталкивается с давлением со стороны Запада, требующего от нее дистанцироваться от России, отмечает агентство.

Американская делегация на выставке Aero India в Бангалоре стала крупнейшей за 27-летнюю историю авиасалона, что подчеркивает развивающиеся стратегические отношения между США и Индией, говорится в материале.

Россия, которая со времен СССР была крупнейшим поставщиком оружия в Индию, в этот раз на выставке присутствовала «номинально», пишет агентство. Совместный стенд организовал «Рособоронэкспорт» с ОАК и «Алмаз-Антеем», где были представлены миниатюрные модели самолетов, грузовиков, радаров и танков, говорится в заметке.

На предыдущих выставках «Рособоронэкспорт» занимал «более центральное место», хотя Россия, по утверждению агентства, в течение десяти лет не привозила истребители в Бангалор, после того как Индия начала присматриваться к европейским и американским самолетам.

Super Hornets уже вступил в гонку за поставку для авианосца ВМС Индии, модернизированный F-16, который уже показывали на Aero India в 2019 году, тоже предлагается индийским военно-воздушным силам.

В преддверии авиасалона «Рособоронэкспорт» сообщил, что представит в Индии около 200 образцов вооружения и военной техники российского производства, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate, военно-транспортный Ил-76МД-90А (Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, истребители Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35Д.

Компания также обещала показать на выставке легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, производство которого предложено локализовать с участием российских и индийских компаний. 13 февраля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщали, что переговоры с Индией по локализации производства этих вертолетов «практически заморожены».

Выставка Aero India проходила с 13 по 17 февраля.