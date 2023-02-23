Американский пилот сделал селфи с «шпионским зондом» КНР на 20 км высоте

Шар находился на высоте 17,6 тыс. км, его сбили спустя несколько дней после обнаружения. Пилот самолета-разведчика сделал с ним снимок

Селфи пилота самолета-разведчика U-2 ВВС США (Фото: Getty Images)

Пилот ВВС США сделал селфи с белым зондом, который власти США назвали китайским разведывательным аппаратом, 3 февраля, за день до уничтожения устройства. Пентагон США предоставил изображение Getty Images.

Как отмечает Bloomberg, зонд находился на высоте около 58 тыс. футов (17,6 тыс. км), его сбили у побережья Южной Каролины.

Позднее президент США Джо Байден рассказал, что при изучении обломков аэростата не удалось обнаружить признаков, которые бы указывали на его отношение к разведывательным операциям. По его мнению, ситуация стала доказательством необходимости «открытых линий связи между нашими дипломатами и военными». «Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не ищем новой холодной войны. Но я не извинюсь», — подчеркнул при этом Байден. Отказ от извинений позднее подтвердили и в Госдепартаменте.

В Китае призвали США устранить вред, нанесенный отношениям стран из-за озвученных ранее обвинений. В китайском МИДе сочли, что американские военные «злоупотребили силой».

«Мы не приемлем спекуляции и шумиху, для возникновения которых нет объективных фактов. В непредвиденных ситуациях Китай и США должны сохранять спокойствие, оперативно поддерживать контакты, избегая ошибочных суждений», — говорил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.