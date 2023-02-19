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Блинкен заявил, что Ван И не принес извинения за инцидент с аэростатом

Блинкен: Ван И не извинился за инцидент с китайским аэростатом

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью NBC по итогам встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Извинений не было», — заявил Блинкен.

Как рассказал Блинкен, на встрече он сказал Ван И о неприемлемости нарушения суверенитета США и добавил, что это больше не должно повториться.

Встреча состоялась 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. О ней официально сообщил Госдеп. Встреча стала первой встречей официальных лиц США и Китая после инцидента со сбитием китайского аэростата в небе над Северной Америкой.

США предположили, что аэростат — китайский разведывательный дрон. Однако 16 февраля президент США Джо Байден не смог подтвердить эту информацию.

Теги
США Энтони Блинкен Госдепартамент США Китай Ван И
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