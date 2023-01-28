В Армении введут добровольную срочную службу для женщин

Никол Пашинян: в Армении введут добровольную срочную службу в армии для женщин

Добровольную срочную службу для женщин введут в ближайшее время, уточнил Пашинян. Сейчас проходить срочную службу в армии обязаны все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ее срок составляет два года

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Армении планируют ввести срочную службу в вооруженных силах страны для женщин на добровольной основе, реформу проведут в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в послании ко Дню армии, который отмечают в Армении 28 января.

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт — добровольно-срочной военной службы женщин», — сказал он.

Премьер поблагодарил служащих в армии женщин, в том числе заключивших контракт.

В начале января замминистра обороны Арман Саркисян говорил о разработке законопроекта о привлечении женщин на срочную службу, пишет «Sputnik Армения». Замглавы ведомства отмечал, что поводом стала активность женщин в вопросах, связанных с обороной. Он отметил, что Минобороны организовало для женщин курсы обучения стрельбе и их результаты приятно удивили военных. Саркисян подчеркивал, что служба в армии для женщин будет исключительно добровольной.

День Армии отмечается в Армении ежегодно 28 января. Он приурочен к дате образования вооруженных сил республики. В этом году отмечается 31-я годовщина этого события. Праздник отмечают с 2001 года, день считается нерабочим.

Проходить срочную службу в армянской армии должны все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет два года.

Армения начала реформировать армию в феврале 2021 года на фоне конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Как говорил министр обороны страны Вагаршак Арутюнян, власти пересматривают вопросы оптимизации боевого и численного состава, в первую очередь увеличивая боевой компонент. Также в войска поступают новые комплексы, системы вооружения и военная техника, делается акцент на наборе офицеров, госслужащих и военнослужащих-контрактников.

Также внимание уделят развитию систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск, артиллерии и строительстве беспилотников, говорил министр. Проводить реформы, по его словам, помогают в том числе российские специалисты.