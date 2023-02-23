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Как визит Байдена повлиял на переговоры о поставке Киеву ракет

Какие аргументы приводят стороны за и против поставок дальнобойного вооружения
До недавнего времени Запад отказывался передавать Киеву дальнобойные ракеты. Но визит Джо Байдена в Киев вновь активизировал обсуждение этого вопроса. Какие ракеты ждет Украина и к чему может привести их применение, разбирался РБК
Ракета ATACMS
Ракета ATACMS (Фото: lockheedmartin.com)

Какие ракеты Украина просит у Запада

О том, что вопрос о поставке западных дальнобойных ракет Украине стоит на повестке, сообщил Владимир Зеленский. По словам президента Украины, «вопрос о дальнобойном оружии и об оружии, которое до сих пор не поставлялось», он обсудил с американским коллегой Джо Байденом во время визита последнего в Киев 20 февраля. Президент США тогда анонсировал новый пакет помощи для Украины — в него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — «высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс»), боеприпасы, противотанковые системы и радары на общую сумму $500 млн.

Когда речь идет о ракетах с большой дальностью, украинские официальные лица чаще всего говорят о системах ATACMS — ракетах класса «земля — земля» (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс»). «Украине нужны дальнобойные ракеты <…>. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли это жизненно необходимое снабжение — снабжение, в частности, ATACMS и другим подобным оружием», — говорил Зеленский 29 января (цитата по УНИАН). Осенью прошлого года Верховная рада направила в американский конгресс обращение с просьбой поставить такие ракеты.

ATACMS — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, ATACMS — управляемая ракета с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок семейства РСЗО. Lockheed Martin отмечает, что это вооружение успешно показало себя при операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Как развивается дискуссия о поставках дальнобойных ракет

Сообщения об обсуждении возможной поставки ATACMS на Украину стали появляться прошлым летом. 1 июня 2022 года США объявили о передаче Киеву РСЗО HIMARS. Однако, как заявил в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, дальнобойные ракеты относятся к тем средствам, которые Вашингтон передавать не готов. «Хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны», — пояснил он позицию администрации.

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И хотя в течение 2022 года Украина неоднократно запрашивала у США эти ракеты, в Вашингтоне отвечали отказом. Как писало в преддверии визита Зеленского в Вашингтон издание Politico, ссылаясь на американских официальных лиц, «цена этого высока», так как «передача Киеву ракет большой дальности может спровоцировать [президента России Владимира] Путина использовать еще более смертоносное оружие» на Украине. Но украинская сторона утверждает, что переговоры на этот счет идут. О том, что они «ведутся очень интенсивно», в частности, 10 января 2023 года заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Как Politico сообщило 13 февраля, на встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Украины, что у них нет лишних ракет для передачи. По словам собеседников издания, «переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и нанесет ущерб готовности Вооруженных сил США к будущей битве».

Украинское руководство, однако, уверено, что в первом полугодии 2023-го дальнобойные ракеты получит. «Не факт вообще, что это будет ATACMS. Есть другие дальние ракеты», — сказал 20 февраля в интервью изданию «Бабель» министр обороны Алексей Резников, уточнив, что речь идет о вооружениях с дальностью действия 120–150 км. Зеленский тоже утверждает, что «табу о поставках дальнобойных ракет уже снимается». «Уже создана танковая коалиция для Украины, <…> уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал, насколько необходимо для всемирной безопасности создание авиационной коалиции», — сказал он в своем видеообращении 17 февраля.

Решение об отправке на Украину западных танков было принято США и Германией после того, как первой о поставках 14 танков Challenger 2 заявила Великобритания. Насчет дальнобойных ракет Лондон тоже готов показать пример решительности. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенное Королевство станет первой страной, которая поставит Киеву «более дальнобойное оружие».

Какое оружие Запад пообещал Украине в Рамштайне. Фотогалерея
Фотогалерея 

В начале февраля газета The Times, ссылаясь на источники в украинской оборонной сфере, сообщила, что в Лондоне обсуждают передачу Киеву американских противокорабельных ракет Harpoon, которые производит американская корпорация Boeing и чья дальность составляет 280 км, и ракет Storm Shadow c дальностью более 250 км. Издание напомнило слова Зеленского, что такое оружие позволит Вооруженным силам Украины атаковать объекты «в глубине оккупированных территорий», а также указало на риск, что расположенные в Крыму объекты украинская сторона посчитает законными целями, учитывая, что ни Киев, ни Запад не признают полуостров частью Российской Федерации.

После визита Байдена в Киев с призывами поставить Украине ATACMS вновь выступили влиятельные конгрессмены. По словам председателя комитета палаты представителей по иностранным делам, республиканца Майкла Маккола, «одной фотосессии недостаточно», «надо предоставить Украине оружие, которое им нужно для победы сейчас, особенно ATACMS».

Есть ли альтернатива ATACMS

В начале февраля Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $2,2 млрд. В него вошли ракеты большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «бомба малого диаметра наземного базирования»). Это совместное производство Boeing и шведской Saab. Согласно характеристике, которую приводит Boeing, дальность действия этой бомбы с ракетным двигателем достигает 150 км, что вдвое больше того расстояния, которое находящиеся на вооружении Украины ракеты способны преодолеть сейчас, но вдвое меньше, чем у ATACMS. Зато у GLSDB низкая себестоимость — $40 тыс. за штуку, в то время как залп ATACMS оценивается в $1 млн. Правда, получит Украина GLSDB не сразу: по данным Bloomberg, от момента подписания контракта до поставок пройдет девять месяцев.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович отмечает, что ракеты ATACMS — это, по сути, «единственные тактические баллистические ракеты в западном арсенале». «На замену им уже движется PrSM (Precision Strike Missile — «высокоточная ударная ракета», которую разрабатывает Lockheed Martin. — РБК) с большей дальностью и меньшими размерами, — рассказал он в беседе с РБК, отвечая на вопрос, какие еще ракеты могут стать альтернативой ATACMS. — Много разговоров было про GLSDB, и ее мы, скорее всего, вскоре увидим. Говоря о наземных системах, стоит упомянуть и JFS-M (Joint Fire Support Missile — «ракета совместной огневой поддержки» с дальностью свыше 300 км от европейского разработчика MBDA. — РБК), немецкий проект адаптации крылатой ракеты воздушного базирования под сухопутные пусковые установки».

Также, продолжает Стефанович, нельзя исключать и попытки интеграции с украинскими самолетами англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow. «Однако этот проект выглядит слишком амбициозно. Другое дело, что анонс готовности к поставке таковых вместе с натовскими истребителями когда-нибудь потом также возможен», — сказал эксперт.

Передача ATACMS выглядит маловероятной, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. «Кроме желания Запада ограничить эскалацию, есть другая проблема: ATACMS больше не выпускают, ее запасы у армии США относительно невелики, а ракета на замену, PrSM, только готовится поступить на вооружение и встать в серию. То есть расходы запасов ATACMS критичны для военных способностей самих США, о чем говорилось прямо», — пояснил он РБК. По оценке Ермакова, передача вооружений большей дальности может создать для российских сил дополнительные проблемы и открыть дополнительные возможности для Вооруженных сил Украины, но глобального перелома в ходе боевых действий не произойдет.

Чем могут быть чреваты поставки дальнобойных систем

То, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории, — одно из ключевых опасений западных государств. Еще в октябре 2022 года The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников и представителей конгресса, сообщала, что Украина собирается использовать такие ракеты в том числе и для ударов по военным объектам в Крыму и что Вашингтон с такой перспективой не согласен.

Москва тем временем прямо говорит: поставки Украине дальнобойного оружия повысят градус эскалации. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков назвал заявления о возможных поставках элементом психологической войны, частью «усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России» (цитата по «РИА Новости»).

Украинская сторона, в свою очередь, говорит о готовности дать гарантии, что по российской территории бить не будет. «Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и [мы] готовы координировать цели с нашими партнерами», — сказал Резников, не уточнив, на какие конкретно территории нацеливается Киев (цитата по «Укринформ»).

По оценке Ермакова, «с некоторой вероятностью» дальнобойные ракеты могут быть перехвачены системами противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), но понять эту вероятность можно только на практике.

В экспертном сообществе отмечают, что поставки дальнобойных вооружений кратно повысят риски, вплоть до возможного применения ядерного оружия. Согласно «Основам госполитики в области ядерного сдерживания», Россия может использовать такие вооружения в ответ на агрессию с применением обычного оружия, если такая атака ставит под угрозу существование государства.

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Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Украина США Великобритания Россия поставки оружия Военная операция на Украине

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