Sky News сообщил о начале переговоров России, США и Украины в ОАЭ

Представители России, США и Украины начали переговоры в Абу-Даби, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента.

Канал отмечает, что эти переговоры, предположительно, являются первой прямой трехсторонней встречей с начала военной операции. При этом Sky News неизвестно, находятся ли украинская и российская делегации в одной комнате.

«Страна» сообщает со ссылкой на офис президента Украины, что переговоры в Абу-Даби еще не начались. Советник главы государства Дмитрий Литвин заявил журналистам, что пока нет даже официального времени начала встречи. Тем не менее, как отмечает «Страна», прибывшие члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения.

Встречу представителей Киева, России и США в ОАЭ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Давосе. По его словам, она продлится два дня.

Зеленский рассказал, что на встрече будут обсуждаться в том числе «вопросы Донбасса». Axios со ссылкой на источник сообщал, что территориальный вопрос станет главной темой на предстоящих переговорах.

В состав украинской делегации входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В нее также войдут представители руководства Минобороны.

