 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Sky News сообщил о начале переговоров России, США и Украины в ОАЭ

Сюжет
Мирный план по Украине

Представители России, США и Украины начали переговоры в Абу-Даби, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента.

Канал отмечает, что эти переговоры, предположительно, являются первой прямой трехсторонней встречей с начала военной операции. При этом Sky News неизвестно, находятся ли украинская и российская делегации в одной комнате.

«Страна» сообщает со ссылкой на офис президента Украины, что переговоры в Абу-Даби еще не начались. Советник главы государства Дмитрий Литвин заявил журналистам, что пока нет даже официального времени начала встречи. Тем не менее, как отмечает «Страна», прибывшие члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения.

Встречу представителей Киева, России и США в ОАЭ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Давосе. По его словам, она продлится два дня.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика

Зеленский рассказал, что на встрече будут обсуждаться в том числе «вопросы Донбасса». Axios со ссылкой на источник сообщал, что территориальный вопрос станет главной темой на предстоящих переговорах.

В состав украинской делегации входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В нее также войдут представители руководства Минобороны.

Материал дополняется

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
трехсторонние переговоры ОАЭ Украина США Абу-Даби
Материалы по теме
Axios назвал ключевой вопрос на переговорах по Украине в Абу-Даби
Политика
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби
Политика
Трамп оценил предстоящие переговоры США, России и Украины в ОАЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Российских борцов до 24 лет допустили на международные турниры с флагом Спорт, 14:13
Биржевые цены на газ в США упали после роста на 82% за три дня Инвестиции, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
NYT сообщила о приближении конца НАТО, каким его знали 75 лет Политика, 14:03
Акции чешской оборонной компании CSG выросли на 25% в первый день торгов Экономика, 13:59
Малкин заявил, что не будет завершать карьеру в конце сезона Спорт, 13:59
Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской Спорт, 13:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий Политика, 13:53
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы Общество, 13:51
Лондон засекретил доклад о рисках ядерной войны в Азии из-за климата Политика, 13:48
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Sky News сообщил о начале переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 13:44
Новые японские и европейские иномарки в России. Их собирают не в Китае Авто, 13:43
Мосгорсуд освободил от наказания судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Общество, 13:43