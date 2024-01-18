Минюст признал «нацистской» фразу «Слава Украине»

Минюст внес четыре украинские организации и их атрибутику в список «нацистских»

В «перечень нацистских организаций» внесены Украинская народно-революционная армия, Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов. К «нацистской» также отнесена их атрибутика и символика

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст внес Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН) в «перечень нацистских организаций». УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

Список под названием «Перечень организаций, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов», а также атрибутики и символики этих организаций» опубликован на сайте ведомства.

Помимо четырех организаций туда включены их

атрибутика и символика — в частности, приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава», а также трезубец князя Владимира (тризуб изображен в том числе на гербе Украины). Кроме того, в нем упоминается эмблема ОУН (помимо трезубца) в виде черного равностороннего треугольника «подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб», а также красно-черный флаг Организации украинских националистов.

Минюст вносит в список организации, которые сотрудничали с теми, кто был «признан преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», а также те, которые отрицают факты и выводы, установленные трибуналом.

Части 3 и 4 статьи 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов» были введены в ноябре 2014 года. Правила определения перечня организаций, подпадающих под действие закона, был утвержден правительством в июне 2015 года.