Минюст признал «нацистской» фразу «Слава Украине»
Минюст внес Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН) в «перечень нацистских организаций». УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.
Список под названием «Перечень организаций, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов», а также атрибутики и символики этих организаций» опубликован на сайте ведомства.
Помимо четырех организаций туда включены их
атрибутика и символика — в частности, приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава», а также трезубец князя Владимира (тризуб изображен в том числе на гербе Украины). Кроме того, в нем упоминается эмблема ОУН (помимо трезубца) в виде черного равностороннего треугольника «подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб», а также красно-черный флаг Организации украинских националистов.
Минюст вносит в список организации, которые сотрудничали с теми, кто был «признан преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», а также те, которые отрицают факты и выводы, установленные трибуналом.
Части 3 и 4 статьи 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов» были введены в ноябре 2014 года. Правила определения перечня организаций, подпадающих под действие закона, был утвержден правительством в июне 2015 года.
В части 3 статьи 6 речь идет о запрете на «пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики <...> организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором <...> Нюрнбергского трибунала».
Часть 4 этой же статьи запрещает «пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций (в том числе иностранных или международных), отрицающих факты и выводы, установленные приговором <...> Нюрнбергского трибунала».
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