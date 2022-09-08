Верховный суд запретил три организации украинских националистов

Члены этих организаций участвовали в событиях на Майдане и были причастны к различным преступлениям

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, признал экстремистскими и запретил на территории России деятельность трех украинских националистических организаций, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о «Добровольческом движении ОУН», «Сич С14» и группировке «Черный комитет».

Иск Генеральной прокуратуры был рассмотрен в закрытом режиме.

Согласно российскому законодательству, признание организации экстремистской влечет за собой требование о ее ликвидации или запрете деятельности.



«Сич С14» известна тем, что ее лидера Евгения Карася подозревали в причастности к убийству украинского писателя Олеся Бузины. Однако в итоге официального обвинения ему не предъявили.

«Черный комитет» — националистическая организация, созданная в 2009 году. Ее члены активно участвовали в событиях на Майдане, а позже присоединились к «Правому сектору» (запрещенной в России экстремистской организации).

В перечень Минюста, включающий организации и объединения, в отношении которых принято судебное решение о ликвидации или запрете деятельности, уже входят несколько признанных в России экстремистскими украинских организаций. Помимо «Правого сектора» это «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (признана экстремистской и запрещена), «Украинская повстанческая армия» (УПА, признана экстремистской и запрещена), «Тризуб им. Степана Бандеры» (признан экстремистским и запрещен) и «Братство» (признано экстремистским и запрещено).