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Военная операция на Украине ,  
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Греннел заявил, что разговор об Украине в НАТО вызовет «большой шум»

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
По его словам, сначала страны — участницы альянса должны увеличить расходы на оборону. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США потратили на военную помощь для Украины на $200 млрд больше, чем страны Европы
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Joern Pollex / Getty Images)

Попытки обсуждения членства Украины в НАТО вызовут «большой шум», пока страны альянса не увеличат расходы на оборону. Об этом заявил посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, его слова передает The Guardian.

«Вы столкнетесь с большим шумом в Америке (big buzz)», если генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заговорит о присоединении Украины к НАТО, сказал Гренелл, выступая на посвященном Украине мероприятии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам спецпосланника, нельзя просить американский народ расширить зону действия НАТО, когда члены альянса, например голландцы, не вносят свою долю в общий бюджет.

Ранее сегодня Марк Рютте заявил в Давосе, что необходимо привести Украину к мирным переговорам в «наилучшем возможном положении». По его словам, в таком случае наиболее простым решением станет полное членство страны в НАТО.

Трамп увидел несправедливость в распределении трат США и НАТО на Украину
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад во лжи Украине насчет вступления в НАТО, поскольку за десятилетия переговоров интеграции в альянс так и не произошло.

Foreign Policy сообщил, что страны НАТО планируют направлять Украине значительную экономическую и военную помощь в течение долгих лет после прекращения огня в конфликте с Россией, а со временем стране позволят присоединиться к блоку полностью. Такие условия могут составить первый вариант западных гарантий безопасности для Киева.

Однако в команде президента США Дональда Трампа не считают нужным принимать Украину в НАТО, по крайней мере «в обозримом будущем», хотя и рассматривают возможность дать стране гарантии безопасности.

Российская сторона выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ от вступления Киева в альянс Путин назвал одним из условий мирного урегулирования.

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Персоны
Мелиса Савина
Марк Рютте Военная операция на Украине НАТО Дональд Трамп
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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