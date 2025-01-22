Зеленский обвинил Запад во лжи Украине насчет вступления в НАТО

Запад проиграл диалог с Россией насчет невступления Украины в НАТО, считает Зеленский. Он задал им вопрос: «А чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна». Москва добивается нейтрального статуса Украины

Владимир Зеленский (Фото: Carl Court / Getty Images)

Западные страны прежде вели «не очень прозорливую политику», давая ложные обещания насчет вступления Украины в НАТО, поскольку спустя десятилетия интеграции в альянс так и не произошло. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью международным изданиям после Давосского форума. Запись опубликована на YouTube-канале его офиса.

Политик назвал подобную ситуацию нечестной по отношению к Украине и украинцам и отметил, что неправильно вели себя и украинские лидеры, обещавшие населению вступление в НАТО.

«Я считаю, что позиция Германии и Соединенных Штатов была слаба, потому что они вели диалог с русскими, и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с русскими. У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна. Почему вы еще в 1990-х, в 2000-х в начале и далее, почему вы постоянно договаривались без Украины, какие у нас будут гарантии безопасности?» — сказал Зеленский.

Большинство стран НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к альянсу, против выступают только четыре страны: США, Германия, Венгрия и Словакия, рассказал президент. Он отметил, что в действительности решают только США и их президент. «Если [президент Дональд] Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. И если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО», — признал Зеленский.

Команда нового президента США склоняется к сценарию урегулирования российско-украинского конфликта, при котором Украина не станет членом НАТО, по крайней мере «в обозримом будущем», но получит осязаемые гарантии безопасности, а нынешние позиции сторон будут заморожены, рассказывали источники Reuters.

Сам Трамп говорил о понимании чувств российских властей, не желающих интеграции Украины в альянс. В то же время он предупредил Москву о необходимости заключения сделки и не исключил ужесточения санкций для давления на Россию.

Российская сторона выступает категорически против вступления Украины в НАТО, этот вопрос власти называли одной из причин начала военной операции в 2022 году, президент Владимир Путин включил отказ Киева от интеграции в альянс в список основных требований для урегулирования конфликта.

Кроме того, Москва желает официального признания от Киева российского суверенитета над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями, демилитаризации Украины, ее нейтрального статуса и снятия с России международных санкций.