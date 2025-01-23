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Военная операция на Украине ,  
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FP назвал два вида гарантий безопасности НАТО для Украины

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Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Страны НАТО обяжутся направлять Украине значительную экономическую и военную помощь в течение долгих лет после прекращения огня в конфликте с Россией, а со временем ей позволят присоединиться к альянсу. Эти условия могут составить первый вариант западных гарантий безопасности для Киева, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

При втором варианте на территорию Украины немедленно распространят действие пятой статьи Договора о НАТО, предусматривающую коллективную оборону, чтобы удержать Россию от еще одной военной операции.

Россия вряд ли одобрит второй сценарий, признал собеседник FP, тогда как первый был бы, фактически, продолжением статус-кво.

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Украина не согласна на переговоры с Россией без предварительного получения от США гарантий безопасности. Киев требует, чтобы западные партнеры подробно описали, «какими военными средствами они будут помогать защищать Украину в случае повторного нападения».

Россия не против обсуждать гарантии безопасности Украине, но готова это делать только после обеспечения собственной безопасности, говорил президент Владимир Путин. Москва категорически против любой интеграции Украины в НАТО, отмечая, что это создаст «дополнительное напряжение на международной арене».

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина НАТО гарантии безопасности
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