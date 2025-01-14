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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о боях на крупнейшем угольном предприятии Украины

ТАСС: в Донбассе начались бои у шахтоуправления «Покровское»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Боестолкновения в рамках военной операции на Украине начались рядом с крупнейшим угольным предприятием страны — шахтоуправлением «Покровское», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Там уточнили, что «Покровское» находится рядом с поселком Удачное, где сейчас идут бои.

В частности, на территорию предприятия «переброшена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения».

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Потеря Вооруженными силами Украины Покровска и расположенной рядом шахты — единственной на Украине, где добывают коксующийся уголь, приведет к обвалу металлургической отрасли, сообщало в прошлом ноябре украинское издание New Voice (NV) со ссылкой на металлургов.

Коксующийся уголь используется для выплавки стали крупнейшими металлургическими комбинатами страны, поясняет портал. Это сырье добывают на шахте «Красноармейская-Западная № 1» (шахтоуправление «Покровское»), расположенной неподалеку от поселка Удачное, объект является стратегическим для всей металлургической отрасли Украины.

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Донбасс Покровское бои уголь Военная операция на Украине
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