ТАСС узнал о боях на крупнейшем угольном предприятии Украины
Боестолкновения в рамках военной операции на Украине начались рядом с крупнейшим угольным предприятием страны — шахтоуправлением «Покровское», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Там уточнили, что «Покровское» находится рядом с поселком Удачное, где сейчас идут бои.
В частности, на территорию предприятия «переброшена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения».
Потеря Вооруженными силами Украины Покровска и расположенной рядом шахты — единственной на Украине, где добывают коксующийся уголь, приведет к обвалу металлургической отрасли, сообщало в прошлом ноябре украинское издание New Voice (NV) со ссылкой на металлургов.
Коксующийся уголь используется для выплавки стали крупнейшими металлургическими комбинатами страны, поясняет портал. Это сырье добывают на шахте «Красноармейская-Западная № 1» (шахтоуправление «Покровское»), расположенной неподалеку от поселка Удачное, объект является стратегическим для всей металлургической отрасли Украины.
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