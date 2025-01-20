Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Об освобождении населенного пункта Шевченко, расположенного к югу от Покровска в ДНР, Минобороны отчитывалось 11 января. В регионе несколько населенных пунктов с таким названием.
По данным ведомства, контроль над Новоегоровкой установили подразделения группировки войск «Запад».
Село Новоегоровка расположено в Сватовском районе ЛНР, примерно в 25 км от Сватово. Бывшее название — Новогригоровка. По состоянию на 2001 год там проживало 36 человек.
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