Зеленский признал стабилизацию фронта «очень сложной задачей»

Президент Украины признал, что российские войска продвигаются на востоке страны. Украинскому командованию, по словам Зеленского, поставлена сложная задача в январе остановить это наступление

Фото: Reuters

Российские войска продолжают продвижение на востоке Украины, остановить их и стабилизировать фронт — это очень сложная задача, заявил в эфире телемарафона президент страны Владимир Зеленский.

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — цитирует Зеленского издание «Страна».

Президент Украины также отметил, что не знает, что будет дальше с американской военной помощью. «Будем ждать, что новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот», — пояснил он.

Зеленский рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что после инаугурации примет его одним из первых.

«Я думаю, да, после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнем работать, уже понимая весь план», — уточнил глава украинского государства.

Он выразил надежду, что мирный план Трампа будет совпадать с позицией Киева, при этом допустил, что Вашингтон при Трампе будет также активно контактировать с Москвой.

«Это понятно, потому что они будут изучать многие детали, кто к чему готов. Я думаю, что таким будет первый период. <...> Следующие шаги должны привести к завершению горячей фазы войны», — добавил Зеленский.

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В последние недели 2024 года Минобороны России регулярно сообщало о продвижении в Донбассе и взятии под контроль все новых населенных пунктов. Главные события разворачиваются вокруг города Покровск, который обороняют украинские войска.

30 декабря под контроль российский войск перешло село Новооленовка в ДНР. Село находится рядом с населенными пунктами Украинка и Новоелизаветовка в Покровском районе. До этого украинские военные оставили несколько населенных пунктов вблизи Покровска: Зеленовку, Успеновку и Новопустынку, Новый Труд, Новотроицк и другие.

Покровск (до 2016 года Красноармейск) — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Населенный пункт является важнейшим узлом снабжения подразделений ВСУ в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации.

В своем новогоднем обращении к нации Зеленский заявил, что Трамп способен добиться мирного разрешения украинского конфликта.

«Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <...> Я верю, что мы вместе с США способны <...> принудить Россию к справедливому миру», — сказал тогда президент Украины.