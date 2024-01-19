 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС подтвердил намерение ввести новые санкции против России к 24 февраля

Представитель ЕС: сообщество намерено ввести новые санкции против России
Сюжет
Война санкций
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Представитель ЕС подтвердил намерение сообщества ввести новые санкции против России к 24 февраля — второй годовщине военной операции на Украине, об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

«Да, я могу подтвердить, что и страны-члены, и глава дипломатии намерены отметить вторую годовщину новыми санкциями против России», — сказал представитель ЕС (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg узнал, что 13-й пакет санкций против России обсуждался в среду, 17 января, на встрече послов стран ЕС, где речь также шла о мерах долгосрочной поддержки Киева. Он будет включать дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с их обходом. Москва считает санкции незаконными.

Агентство также отметило, что достичь соглашения по 13-му раунду санкций к следующему месяцу будет непросто. На утверждение 12-го пакета понадобились недели, внутри блока были разногласия.

Bloomberg узнал об обсуждении ЕС санкций к 24 февраля
Политика
Фото:Ben Pruchnie / Getty Images

В 12-й пакет вошли запрет на импорт алмазов, железа, медной и алюминиевой проволоки. Брюссель запретил экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности. Кроме того, для экспортеров ввели правило No Russia — обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.

Россия считает санкции незаконными. МИД пообещал ответ на введенные ограничения. В Кремле, комментируя 12-й пакет мер ЕС, заявили, что он свидетельствует об исчерпании областей, в которых могут вводиться санкции.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
санкции ЕС Военная операция на Украине ЕС
Материалы по теме
Bloomberg узнал об обсуждении ЕС санкций к 24 февраля
Политика
12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать
Экономика
Москва пообещала ответ на новый пакет санкций ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
Дмитрий Комбаров возглавил возрожденную вторую команду «Спартака» Спорт, 19:34
МИД заявил послу Франции о вине Парижа в гибели французов в Харькове Политика, 19:33
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:25
Пакистан и Иран после взаимных ударов договорились о примирении Политика, 19:21
Феномен зеленого двора: как жизнь в окружении природы влияет на горожан РБК и ПИК, 19:13
CNN узнал, когда на Западе ожидают конца боев на Украине Политика, 19:13
В Челябинске локализовали пожар на рынке на площади 1200 кв. м Общество, 19:07
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Для россиян за рубежом предложили ввести обязательный консульский учет Политика, 19:05
Игорь Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ «Торпедо» Спорт, 18:52
10 самых высоких небоскребов Москвы: сколько метров и где расположены Недвижимость, 18:51
Швейцарская биатлонистка впервые за 11 лет выиграла гонку Кубка мира Спорт, 18:41
Путин назначил главу департамента МИДа послом в Японии Политика, 18:39
Биткоин ниже $41 тыс. и «безумные» торги ETF. Главные события недели Крипто, 18:38
Петербуржец отсудил возмещение за кошку, которую в полете загрызла собака Общество, 18:37