ЕС подтвердил намерение ввести новые санкции против России к 24 февраля
Представитель ЕС подтвердил намерение сообщества ввести новые санкции против России к 24 февраля — второй годовщине военной операции на Украине, об этом он заявил журналистам в Брюсселе.
«Да, я могу подтвердить, что и страны-члены, и глава дипломатии намерены отметить вторую годовщину новыми санкциями против России», — сказал представитель ЕС (цитата по ТАСС).
Ранее Bloomberg узнал, что 13-й пакет санкций против России обсуждался в среду, 17 января, на встрече послов стран ЕС, где речь также шла о мерах долгосрочной поддержки Киева. Он будет включать дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с их обходом. Москва считает санкции незаконными.
Агентство также отметило, что достичь соглашения по 13-му раунду санкций к следующему месяцу будет непросто. На утверждение 12-го пакета понадобились недели, внутри блока были разногласия.
В 12-й пакет вошли запрет на импорт алмазов, железа, медной и алюминиевой проволоки. Брюссель запретил экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности. Кроме того, для экспортеров ввели правило No Russia — обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.
Россия считает санкции незаконными. МИД пообещал ответ на введенные ограничения. В Кремле, комментируя 12-й пакет мер ЕС, заявили, что он свидетельствует об исчерпании областей, в которых могут вводиться санкции.
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