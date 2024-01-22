Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине

Власти в ЕС охвачены «военным психозом», заявил глава МИД Венгрии. По его словам, страна не присоединится к финансированию военной помощи Украине и не поддержит санкции против России в ядерной сфере

Петер Сийярто (Фото: Max Kovalenko / imago-images.de / Global Look Press)

Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружений на Украину, а также не поддержит санкции против России в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи со своими европейскими коллегами, передает местный портал hvg.hu.

По его словам, ЕС предложил выделить €5 млрд в этом году на военную помощь Украине вне бюджета ЕС, собрав их с государств-членов. При необходимости такую же схему хотят реализовывать и впоследствии.

«Венгрия не желает участвовать в каком-либо решении, направленном на это (военную помощь Украине. — РБК)», — сказал глава МИД страны. Он указал, что участие в плане ЕС обойдется Венгрии в 23 млрд форинтов (около €60 млн).

Сийярто отметил, что на встрече министров «преобладал военный психоз», а Венгрия полагает, что военным путем решить конфликт на Украине невозможно и считать стратегию Европы в этом отношении успешной нельзя.

Говоря о готовящемся в Евросоюзе пакете санкций против России, тринадцатом по счету, министр сказал, что «политика санкций провалилась, потому что она не приблизила нас к миру». Он отметил, что Будапешт не будет поддерживать санкции в ядерной сфере.

Как пишет The Wall Street Journal, согласно новому плану ЕС, о котором упомянул Сийярто, членам союза предлагается вносить средства в специальный фонд, которые пойдут на совместные закупки дронов, ракет противовоздушной обороны и боеприпасов для передачи Украине, а также обучение ее военных. Затем потраченные средства должны будут компенсировать членам ЕС.

Венгрия последовательно выступает против поддержки Киева в военном плане. В прошлом году, к примеру, она заблокировала выделение ей Евросоюзом €50 млрд на четырехлетний срок. Это вынудило ЕС искать путь обхода вето Будапешта.

Bloomberg сообщал, что в союзе обсуждают новый пакет санкций, введение которого планируется к 24 февраля этого года. В нем возможны расширение санкционных списков, усиление торговых ограничений и мер против возможного обхода санкций. Введение ограничений против ядерной отрасли России в ЕС обсуждают уже больше года.

Россия осуждает поставки оружия Украине, а санкции считает незаконными.